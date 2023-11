Todas las chicas danesas quieren unos: este es el calzado favorito de las nórdicas (aunque haga frío)

Las tendencias de moda no dejan de sorprendernos, y esta temporada hemos descubierto que hay un calzado que se ha convertido en el favorito de las chicas danesas, y no es de extrañar. La combinación de estilo y comodidad que ofrecen, los ha catapultado a la cima de la moda invernal, incluso donde el clima se vuelve más arduo. Desde las influencers danesas hasta prescriptoras internacionales de moda, todas parecen haber sucumbido a su encanto, el de los zuecos de pelito.

Los zuecos son un tipo de calzado que ha estado presente en la moda desde hace décadas. Con su suela de madera y estilo distintivo, se han ganado un lugar en la historia. Sin embargo, ahora se presentan en una gran variedad de formatos, materiales y colores, como los zuecos de pelito, que aportan un giro moderno y acogedor a este diseño tradicional. De hecho, destacan precisamente por su forro interior de pelo sintético tipo peluche, lo que no solo brinda una apariencia lujosa, sino que también mantiene los pies calentitos en los fríos días de invierno. Además, la suela plana y cómoda los convierte en una opción ideal para el uso diario, incluso en los días de compras.

También son los favoritos por la combinación perfecta de comodidad y estilo que ofrecen. Mientras mantienen tus pies calentitos y cómodos, también añaden un toque de extravagancia a tu look. Esto los convierte en un calzado versátil que puedes llevar día tras día, desde con una falda estampada hasta con unos calcetines de colores a contraste. Entre los colores más populares de las nórdicas son el negro, beige y crudo: tonos clásicos que permiten una fácil combinación con todo tipo de outfits.

[Los zuecos más bonitos y prácticos los tiene la 'influencer' María García de Jaime]

Este calzado se ha convertido en el favorito de las chicas danesas. Instagram

La moda de los zuecos de pelito se ha convertido en un fenómeno global, inspirando a prácticamente todo el mundo, y es que la facilidad con la que estos zapatos se pueden incorporar en cualquier look ha contribuido a su popularidad. Algunas marcas, como Hunter, los han diseñado en colores clásicos como el negro o el blanco, perfectos para los días de lluvia. La utilización de goma en su fabricación los hace ideales para mantener tus pies secos en condiciones climáticas húmedas. Pero lo que los distingue de otros zapatos de agua es el pelo sintético de color beige en el interior. Este detalle no solo proporciona calor, sino que también aporta estilo a tus looks invernales.

Así que, olvida la idea de que los zapatos de agua son fríos y poco atractivos, porque estos zuecos de pelito te demostrarán lo contrario.

Zueco negro de pelo de Hunter.

Sigue los temas que te interesan