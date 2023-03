Laura Pausini se casa con Paolo Carta, el amor de su vida, tras 18 años de relación

Era algo que ya tenían planeado y ahora, al fin, podrá hacerse realidad. Laura Pausini (48 años) se casa con su pareja y todo parece indicar que la boda es inminente. La cantante y el músico Paolo Carta (59) ya han publicado las amonestaciones en el Ayuntamiento de Roma abriendo así el plazo para que cualquiera pueda presentar alegaciones a ese matrimonio. Un trámite indispensable por el que han de pasar las parejas antes de celebrar su enlace.

La fecha de la ceremonia no ha trascendido, pero está fijada. El sistema legal italiano establece que una vez que esas amonestaciones se han hecho públicas hay un plazo máximo de tres meses para la boda, que es el tiempo que dura la vigencia del citado trámite. Por el momento, la pareja mantiene en secreto el día y tampoco se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, todos pueden ver ya el documento previo al "sí, quiero", pues es público.

Laura y su pareja, que llevan 18 años juntos, habían hablado en varias ocasiones de casarse y lo empezaron a planear en 2021, pero la pandemia de la Covid-19 hizo que no fuera posible. Ahora, con la situación estabilizada, han cuadrado agendas para convertirse legalmente en marido y mujer. La más ilusionada, su hija, Paola (20).

[Laura Pausini, "valiente", celebra 30 años de carrera en Madrid: su íntimo concierto, desde dentro]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Pausini Official (@laurapausini)

En el documental sobre su vida que la estrella italiana estrenó el año pasado ya confesaba: "Paolo me pidió que me casara con él en 2012, en un bar frente al centro de diagnóstico donde un mes después descubriríamos que estábamos esperando a Paola. Por eso optamos por posponerlo: 'Cuando sea mayor, llevará los anillos de boda', nos dijimos".

El momento ha llegado y la niña será la estrella indiscutible del enlace. Aunque no habían formalizado su relación, Pausini siempre le ha llamado marido. "Solo me falta casarme con un papel, porque me siento casada, mi corazón, el amor, yo estoy enamorada de Paolo desde hace 17 años", decía en una entrevista en RTVE en agosto de 2022.

Paolo Carta es guitarrista y productor artístico y apareció en la vida de Laura recién separado de su anterior pareja, con la que tuvo tres hijos. Es mayor que ella y al principio tuvo sus dudas, pero él supo conquistarla aportándole seguridad y paz. "En este tiempo con él he pasado de chica a mujer, me he convertido en madre, y he visto cómo se ha comportado en cada una de estas etapas. Él es muy constante en su manera de ser, y que estuviese realizado antes de conocerme nos ha permitido disfrutarnos más allá del éxito que me rodea", ha confesado.

Sigue los temas que te interesan