El proyecto de Jorge Pérez que lo acerca aún más a su faceta de Guardia Civil: los detalles y un reconocimiento

Antes de que su nombre saliera en la pequeña pantalla, Jorge Pérez (38 años) sólo era conocido por ser un Guardia Civil que en marzo de 2018 revolucionó las redes sociales por su atractivo físico. Dos años más tarde, su vida dio un giro radical tras convertirse en concursante, y más tarde, en el ganador de Supervivientes 2020. A partir de ese momento comenzó una carrera televisiva que lo obligó a alejarse, temporalmente, de su labor con la autoridad patria.

Ahora, sin embargo, parece dar un nuevo giro a su carrera, intentando volver a sus orígenes. Aunque sigue formando parte de la plantilla de Telecinco, sus apariciones en la televisión han mermado y cada vez son más los proyectos que lo vuelven a acercar a su faceta de Guardia Civil.

Jorge Pérez es docente de Pruebas Físicas en la Academia Prefortia, una escuela online de oposiciones de Guardia Civil, y acaba de ser nombrado como instructor de honor del Campamento El Cid de Sigüenza, asociación que promueve y contribuye al desarrollo social, educativo, cultural y formativo "no formal".

La propia organización lo ha comunicado a través de sus redes sociales, rescatando el currículum de Jorge Pérez y desvelando que próximamente estará junto a quienes forman parte de la organización para compartir una jornada de actividades. Desde el campamento aseguran que su elección no ha sido al azar. El exguardia civil, en sus palabras, "es un ejemplo de transformación a todos los niveles" que se identifica "con la esencia" del proyecto.

Su elección, no obstante, ha generado cierto debate en las redes. Mientras algunos aplauden la decisión del campamento, otros cuestionan su nombramiento e incluso, lo tildan de "vergonsozo". En cualquier caso, para el exguardia civil no es más que una gran oportunidad relacionada con su trayectoria profesional que lo 'devuelve' a una faceta de su vida que recuerda con orgullo y felicidad.

En su perfil de Instagram, donde atesora más de 300.000 seguidores, Jorge Pérez suele recordar sus vivencias en la Guardia Civil. "Mientras ponía orden en mis fotografías, he encontrado esta que nunca había compartido y que me hacen recordar con cariño mis mejores años profesionales, donde no tenías compañeros, sino hermanos, donde la vida de tu compañero valía más que la tuya propia, donde no sólo compartías profesión, sino pasión, y a quienes a día de hoy sigo queriendo y admirando", escribió el pasado febrero junto a una imagen que lo mostraba en pleno servicio.

Semanas atrás, Jorge Pérez también asumía proyectos relacionados con la moda, que forman parte del nuevo cambio de vida que se ha marcado tras la polémica protagonizada con Alba Carillo (36), que puso en vilo su matrimonio y generó dudas sobre su imagen, hasta entonces, intachable.

A finales de 2022 salieron a luz unas imágenes captadas en una fiesta de Navidad, en las que se intuía su affaire con la tertuliana. Los colaboradores se intercambiaron un beso que alteró el curso del matrimonio de él y su carrera televisiva.

Tres meses después de aquello, Jorge Pérez ha vuelto paulatinamente a los platós y sigue con su rutina, compaginando sus proyectos profesionales con su faceta de esposo y padre. Después de semanas tormentosas, el exguardia civil y Alicia Peña, quienes tienen cuatro hijos en común, no dudan en demostrarse su amor públicamente. Así ocurrió el pasado 18 de febrero, cuando ambos acudieron al programa de Paz Padilla (53), Déjate Querer, relatando la pesadilla que vivieron a final año y protagonizando un apasionado beso que zanjó cualquier polémica.

