Jorge Pérez reaparece en 'Déjate querer' y habla sobre Alba Carrillo: "Se ha sabido una parte de la historia"

Tras estar alejado más de dos meses de las cámaras, Jorge Pérez vuelve a sentarse en un plató. El ganador de Supervivientes 2020 se convirtió en uno de los invitados estrella en la nueva etapa de Déjate querer con Paz Padilla, con la que habló sobre la fatídica noche de la fiesta de Unicorn Content, donde se le vio besándose y muy acaramelado con Alba Carrillo, con la que trabajaba en Ya es mediodía.

El exguardia civil comenzó fuerte en sus declaraciones, con las que explicaba estos meses de ausencia. “No quería aparecer en un plató de televisión, ha sido totalmente devastador y demoledor lo que hemos vivido. En verdad, mi ausencia ha sido porque estaba totalmente anulado. Al final, escuchar cómo me decían ‘cobarde, da la cara’, me dolió. Poniendo orden en mis fotografías, veía mi etapa como guardia civil, 15 años en el cuerpo y 7 años en la unidad de élite, para qué ahora me llamasen cobarde, me hizo daño”, señaló ante Paz Padilla.

“No ha sido una cuestión de no dar la cara, no ha sido no querer hacer las cosas. Era incapaz de caminar hasta la silla de al lado, estaba devastado completamente”, siguió comentando el exguardia civil a la presentadora, quien le preguntó qué creía que había pasado.

“El problema es que solo se ha sabido una parte de la historia, en toda historia hay más de una versión [...] Como todo el mundo sabe, mi mujer Alicia y yo tomamos la decisión de resolver esta situación fuera de los platós de televisión, puesto que se han producido hechos gravísimos [...] Como te digo, hay un procedimiento abierto que no me permite hablar abiertamente de lo que realmente pasó, pero solo decir que se han contado cosas que no sucedieron”, explicó, remarcando que se ha generado “un daño” tanto en él como en su familia.

Ante la pregunta sobre qué es lo que más daño le ha hecho de lo sucedido, Pérez ha señalado que han sido los ataques recibidos a su esposa, Alicia Peña, lo que más le ha dolido. “A mí, lo que más me ha dolido es cuando han atacado a mi mujer. Era inentendible ver cómo se estaban poniendo sus imágenes, cómo se estaba cuestionando su trabajo y su personalidad. Te soy sincero, lo fácil hubiera sido venir a los programas a contestar, el tema se habría zanjado y mi cuenta tendría muchos más ceros, el daño ha sido tremendo, parecía que había personas que tenían algo personal hacia mí, estaban deseando verme caer”, expuso a la gaditana.

Aunque no negó lo sucedido con Alba Carrillo en la fiesta de Navidad de Unicorn Content, recordando que se responsabilizó de las imágenes al día siguiente en Fiesta, tampoco admitió del todo lo que, supuestamente, hizo con la modelo al salir del evento. “Me responsabilizo de una situación que me correspondía a mí parar o apartar, pero el problema viene en que después se han dicho muchas cosas que no coinciden con la realidad”, compartió.

Pérez declaró a Paz Padilla, que su esposa sabe lo que sucedió aquella noche. “Alicia y yo estamos en contacto todo el tiempo desde que yo salgo de esa fiesta, Alicia sabe lo que hago y lo que ocurre, si hubiese sucedido a quien le debo explicaciones es a mi mujer, y en ella estaría el considerar si eso es perdonable o no”, explicó antes de que Peña entrase en el plató.

La coach mostró públicamente su apoyo a su esposo. “Todo esto me ha hecho estar más unida a mi marido”, declaró antes de admitir que esas imágenes han provocado que viviera uno de los episodios más complicados de su vida. “Estaba en shock, era incapaz de reaccionar”, le comentó a la gaditana.

“No entendía por qué en televisión estaba contando una versión distinta a la que me había contado a mí en casa, no fue valiente, pero esto es algo que entenderéis cuando acabe el proceso judicial que tenemos abierto”, continuó Peña. “He llegado a pensar con todo esto que yo tenía un problema, yo soy una persona muy efusiva, pero no solo con mujeres, abrazo a todo lo que se mueve, si pasa un perro también le abrazo, han intentado dar una imagen de mí de depravado sexual”, declaró su marido.

La entrevista terminó con un beso de la pareja, con la que mostraban su unión, señalando que habían salido fortalecidos de este desliz. De hecho, el propio Jorge Pérez anunció que este regreso a los platós va para largo, ya que se convertirá en uno de los tertulianos en la nueva edición de Supervivientes, en la que participará en calidad de ganador de una edición anterior.

