Sergio Garrido, de paparazzi en 'Fiesta' a concursante de 'Supervivientes': Así crea Telecinco un nuevo personaje

Con la reciente confirmación de que Jaime Nava será el sexto concursante de la edición 2023 de Supervivientes, toca fijarse en cuál fue el quinto confirmado, Sergio Garrido. A diferencia del exjugador de rugby y actor, quien ya tiene experiencia como concursante de talents como MasterChef Celebrity o Mediafest Night Fever, el perfil del paparazzi es completamente diferente, mostrando así la capacidad de Telecinco de crear nuevos personajes televisivos.

Fue en Fiesta donde se confirmó que uno de sus colaboradores se convertía en uno de los nuevos concursantes del survival reality, la cual se anuncia como la más extrema. A diferencia de perfiles como el de Nava, cuyo perfil de famoso es más clásico y alejado del concepto Mediaset; o el de Raquel Mosquera, quien representa un perfil de participante que regresa; o los de Gema Aldón, Patricia Donoso y Adara Molinero, quienes forman parte del universo de famosos de Mediaset, Garrido es casi un desconocido.

De hecho, es solo conocido por ser paparazzi y sus informaciones que da en calidad de colaborador del programa de Unicorn Content. Con este movimiento, Telecinco aprovecha también para dar visibilidad a otro tipo de perfil, más cercano a las redacciones de sus diferentes formatos. Es más, el propio Garrido dio la exclusiva en Fiesta, siendo uno de los temas principales del magacín este pasado 18 de febrero.

[Alejandro Nieto, ganador de ‘SV’, contra Hacienda: “Deberíamos levantarnos todos los españoles”]

“Me llamaron de los primeros y cuando me lo dijeron me puse a llorar”, confesó visiblemente emocionado, asegurándole a la presentadora que aún no se ha preparado para el survival reality pero que tenía muchas ganas de enfrentarse a este nuevo reto. “Yo no le he tenido miedo a nada en la vida y tampoco se lo voy a tener a esto, le tengo pánico a los bichos pero sé que es lo que hay, también sé que voy a pasar hambre, pero aguantaré, esto es un premio que me está dando la vida”, explicó.

El programa fue mostrando poco a poco la transformación del personaje, pues era protagonista no por sus exclusivas o sus fotografías, sino por él mismo, lo que hizo que se hablase también de su vida personal. Por ejemplo, Fiesta reveló que Garrido es padre de familia, que tiene dos hijos de 8 y 6 años y que la relación con la madre de sus vástagos no estaba pasando por un buen momento.

Garrido habló de cómo sus familiares y amigos han reaccionado a su fichaje por Supervivientes. “Se alegran muchísimo por mí porque saben que yo lo deseaba, es algo que después de 15 años de profesión me merezco”, confesó

Sigue los temas que te interesan