¿Qué pasa entre Chiara Ferragni y Fedez? Cronología de una supuesta crisis que alarma a las redes

Chiara Ferragni (35 años) y Fedez (33) parecían ser una de las parejas más sólidas del gossip. Su química y complicidad era más que evidente, tanto en las redes como en sus infinitas apariciones públicas. Siempre divertidos y unidos como matrimonio, como padres y como profesionales, hasta que el pasado 11 de febrero, en la final de Sanremo, el cantante protagonizó un beso apasionado con el artista Rosa Chemical (25), dejando en shock a la empresaria.

Aunque Chiara intentaba actuar con naturalidad, limitándose a sonreír, lo cierto es que aquel acercamiento entre Fedez y Rosa Chemical pareció incomodarle. Tras la gala se filtró un vídeo en el que se mostraba a la influencer en medio de una pausa publicitaria intentado pedirle explicaciones a su marido.

Desde ese momento, todo lo que rodea al matrimonio es un real misterio. No han vuelto a aparecer juntos, ni en las redes ni en los eventos a los que solían acudir. Algunos hablan de crisis. Otros, en cambio, lo atribuyen a una estrategia de marketing. Sin embargo, nadie tiene la respuesta. Mientras tanto, sus followers -Chiara tiene más de 28 millones y es una de las personas más seguidas de Instagram- están atentos a cada movimiento. Así han ocurrido los hechos:

El beso de la discordia

Chiara Ferragni ejerció de copresentadora en la final del Festival de Sanremo, mientras que su esposo, Fedez, la admiraba desde primera fila. Él no tenía protagonismo alguno. Sin embargo, no pasó desapercibido. Rose Chemical, durante su actuación, llegó hasta el rapero, se lo llevó al escenario y, sin vergüenza alguna, lo besó en la boca de forma intensa y apasionada.

Chiara, muy profesional, fue incapaz de emitir un comentario. Se limitó a sonreír y siguió el curso de la gala. Sin embargo, un vídeo difundido poco después, reflejó que la situación molestó a la influencer.

Un tweet antiguo

La reaparición de Fedez llegó, como era de esperarse, a través de las redes. Sin embargo, fue fugaz y extraña. El rapero celebró en su perfil de Instagram el éxito de sus amigos y compartió un tweet antiguo en el que aseguraba estar orgulloso de Chiara por su participación en el Festival de Sanremo.

¿Terapia de pareja?

En medio de los rumores de crisis, Chiara y Fedez fueron fotografiados en el centro de Milán, ciudad en la que residen. El matrimonio fue captado por los fotógrafos entrando por una puerta sin hablarse ni mirarse.

La edición italiana de Vanity Fair, descubrió que dentro de aquel edificio se encuentra un centro de tratamiento psicológico y psiquiátrico. Un detalle que llamó la atención de los periodistas locales, quienes piensan que la influencer y el cantante estarían asistiendo a una sesión de terapia. No obstante, siguen siendo especulaciones.

Chiara Ferragni y Fedez, en su último posado juntos. Gtres

Paralizan el rodaje de The Ferragnez

Según informó la periodista Guia Sonci en Linkiesta, se ha cancelado temporalmente el rodaje de la segunda parte de The Ferragnez, la serie en la que Chiara y Fedez se muestran como matrimonio, padres y profesionales del entretenimiento.

De acuerdo con el portal italiano, Chiara y Fedez llegaron a un acuerdo con Prime para no filmar la serie, de momento. La paralización del rodaje ha cambiado la fecha de estreno, de mayo a septiembre de 2023.

Chiara, arropada por su familia

A diferencia de Fedez, Chiara Ferragni sí se ha mantenido activa en las redes sociales. Pero en ningún momento, como era habitual antes de Sanremo, se ha mostrado al lado de su marido. La empresaria se ha vuelto a hacer eco de algunos momentos del festival y de los planes que ha llevado a cabo junto con sus hijos, Leone (4) y Vittoria (1). También se ha reunido con sus padres y sus hermanas en alguna comida familiar.

Fedez no la ha acompañado y los seguidores de ambos siguen expectantes. Muchos notan su ausencia en el día a día y otros tantos, los fans más detallistas, perciben la falta del rapero hasta en la vestimenta "creativa" de sus hijos.

Fedez habla, pero se arrepiente

Todos los seguidores de la pareja tienen los ojos puestos en sus redes sociales. Por ello no pierden detalle de sus publicaciones. Así ocurrió hace unos días, cuando Fedez subió en sus stories la siguiente frase que borró casi al instante: "Tú mi imán, yo tu calamidad". Se trata de un verso de la canción Favorisca i sentimenti, que él mismo escribió para Chiara cuando le propuso matrimonio.

Aunque lo eliminó, algunos de sus fans lograron guardar el post con una captura y, posteriormente, lo compartieron a través de las redes.

Fedez y Chiara Ferragni, en una imagen de archivo. Gtres

Fedez asegura que no es gay

En medio de su hermetismo, Fedez recurrió a su perfil de Instagram, indignado con una el programa de televisión Fuori dal coro y con su presentador, Mario Giordano, después de que se pusieran en contacto con sus amigos de la infancia para preguntarles si el rapero es homosexual.

A través de su stories de Instagram, Fedez aseguró: "No soy gay y no tendría ningún problema en decirlo si lo fuera. ¿Por qué Fuori dal coro tiene como prioridad hacer una investigación sobre mí para ver si soy homosexual? Esto es periodismo de cloaca". El presentador del programa, por su parte, respondía: "Querido Fedez, te equivocas. Fuori dal coro no envió a ningún periodista para hacer preguntas sobre tu orientación sexual".

Chiara, sola en la Semana de la Moda

Actualmente se celebra la Semana de la Moda de Milán, una de las máximas galas italianas en la que la influencer es una asistente habitual. Esta vez no ha sido la excepción Chiara Ferragni ha acudido a los diferentes eventos en torno a la pasarela. No así su marido, quien año tras año solía acompañarla.

La marcada ausencia de Fedez en la Semana de la Moda de Milán daría otra pista de la supuesta crisis matrimonial que atraviesa una de las perejas más aclamadas del entretenimiento.

