Los Backstreet Boys regresan a España: así han cambiado las vidas de sus integrantes

Backstreet Boys, el grupo de los 90 que conquistó a toda una generación con sus canciones pop y sus coreografías está de vuelta. Tras un parón, la boy band más vendida de todos los tiempos acaba de anunciar su regreso con un tour mundial en el que han incluido dos paradas en España. La primera de ellas será el martes 4 de octubre en el WiZink Center de Madrid y, la segunda, el jueves 6 de octubre, dos días más tarde, en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

A. J. McLean (44 años), Howie Dorough (48), Brian Littrell (47), Nick Carter (42) y Kevin Richardson (50) vuelven a unir sus voces para continuar la gira DNA World Tour, que comenzaron en el año 2019 y tuvieron que poner en pausa debido a la crisis sanitaria. Si bien es cierto que ya actuaron en las dos ciudades mencionadas hace tres años, repiten conscientes de que el público español es uno de los más fieles que tiene. Junto a él repasarán su último disco, DNA (2019) y rescatarán esos temas que los catapultaron a la fama hace ya tres décadas.

Sus canciones han envejecido tan bien como ellos, que ellos superaron hace años la cuarentena. En esencia siguen siendo los mismos, los autores de las canciones Millemium, Everybody o I Want It That Way, temas que ya son himnos y con las que quieren seguir sorprendiendo. Sin embargo, sus vidas han cambiado mucho. Hace tiempo que dejaron atrás las polémicas y los excesos - más de uno reconoció haber tenido problemas con las drogas - para centrarse más que nunca en su música y en sus familias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Backstreet Boys (@backstreetboys)

Nick Carter

Aunque los cinco forman un quinteto con el mismo nivel de protagonismo, se puede decir que el neoyorquino es su cara más visible. Gracias a su cabello rubio y sus ojos azules, Carter siempre despertó pasión entre el público, al que siguió conquistando en solitario. A sus espaldas tiene tres álbumes en solitario Now or Never (2002), I'm Taking Off (2011) y All American (2015), que tuvieron un éxito moderado.

El mundo de la televisión tampoco es ajeno a Nick, que ha desarrollado de manera paralela una carrera como actor. Si bien no ha tenido ningún papel protagonista, se le ha podido ver en series como Sabrina, cosas de brujas o 90210 y en las películas Hollow o Kill Speed, entre otras.

Pero Nick Carter no solo ha dado vida a otros personajes para los que tenía que estudiarse un guion, también ha protagonizado dos realities. El primero de ellos se estrenó en 2006, House of Carters, y aparecía junto a sus tres hermanos, B.J., Aaron (34), Leslie y Angel.

Ocho años más tarde volvía a mostrar parte de su intimidad en I Heart Nick Carter, de VH1, en el que aparecía junto a su entonces novia, Lauren Kitt (38), mostrando los preparativos de su boda, que se celebró en abril de 2014. Junto a la entrenadora tiene tres hijos y disfruta de una vida muy estable.

Sin embargo, no siempre ha sido así. Nick Carter ha tenido que hacer frente a momentos personales muy duros como, por ejemplo, la muerte de su hermana, Leslie, a causa de una sobredosis cuando esta tenía 25 años. En noviembre de 2017 se convirtió en el centro de la polémica después de que una joven llamada Melissa Schuman le acusara de haberla violado cuando ella tenía 18 años y él 22. Unas acusaciones que él negó de manera rotunda y que ella nunca puso en conocimiento de la policía. Carter también ha reconocido sus problemas con las drogas y el alcohol, de los que ha hablado de manera pública en más de una ocasión.

Más recientemente, en septiembre de 2019, el cantante se vio obligado a pedir una orden de alejamiento contra su hermano, Aaron Carter, después de que este supuestamente amenazara con matar a su "esposa embarazada y a su futuro hijo".

Nick Carter en una imagen reciente de sus redes sociales. Instagram

Brian Littrell

El de Kentucky ha llevado una vida más tranquila, tanto en lo profesional como en lo personal. De manera individual Brian solo ha lanzado un disco en solitario, Welcome Home (2006), un álbum cristiano con el que manifestaba abiertamente su fe. De hecho, la religión es una parte importante de su vida y tanto él como su mujer, Leighanne Wallace (52), son cristianos evangélicos.

Se conocieron en el año 1997 durante la grabación del videoclip de la canción As Long As You Love Me y el flechazo fue inmediato. Dos años después se prometieron para, en septiembre de 2002, pasar por el altar. Ese mismo año dieron la bienvenida a su único hijo, Baylee Littrell (19), que ha decidido seguir los pasos de su padre en el mundo de la música y está intentando hacerse un hueco como cantautor.

Además de dedicarse al mundo artístico, Brian Littrell tiene una fundación llamada Healthy Heart Club con la que busca ayudar a niños con enfermedades cardiacas a través de ayuda médica, financiera y práctica. La fundó en el año 1998, cuando tuvo que someterse a una operación a corazón abierto para atajar un problema coronario provocado por un defecto congénito con el que nació.

Brian Littrell junto a su hijo en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Kevin Richardson

Primo hermano de Brian, fue él quien le invitó a formar parte del proyecto Backstreet Boys y también el único integrante que ha anunciado su intención de retirarse del proyecto. En 2002, tras 13 años formando parte del quinteto, emitió un comunicado en el que anunciaba su retirada para poder "avanzar en el siguiente capítulo de la vida".

Tardó una década en volver a formar parte de la banda, tiempo que aprovechó para otros proyectos musicales como, por ejemplo, crear la banda sonora de la película El espíritu del oso (2010) y abrir su propia academia de música en su Kentucky natal.

Como otros de sus compañeros de formación, él también hizo sus pinitos en el cine, protagonizando diferentes cintas, una de las más conocidas es la independiente If I Could Tell You, en la que hablaba sobre su lucha por ser padre.

Kevin Richardson conoció a su mujer, Kristin, antes de que le llegara la fama de la mano del grupo, cuando ambos trabajaban en Disney World. Tras mucho tiempo buscando un embarazo, finalmente, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Mason (14) en 2007. En julio de 2013 nació su segundo hijo, Maxwell (8).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kevin Richardson (@kevinscottrichardson)

A.J. McLean

Las drogas también han sido un problema para McLean, que ha tenido que ingresar hasta en tres ocasiones en programas de rehabilitación. Primero en 2001, después en 2002 y, por último, en 2011. Tal y como confesó en una radio neozelandesa, las adicciones han sido lo más duro que ha atravesado en su vida y algo con lo que sigue luchando a diario. Una batalla que no libra solo. En el año 2011 A.J. se dio el 'sí, quiero' con la maquilladora Rochelle Deanna Karidis (40), con quien tiene dos hijas, Ava y Lyric.

En el plano profesional, el de Florida también ha creado una carrera en solitario, aunque en su caso lo ha hecho bajo el nombre de un alter ego llamado Johnny No Name. Más allá de la música, A.J. McLean creó una fundación llamada JNN, con la que recauda fondos para diferentes causas como, por ejemplo, la investigación de una cura para la diabetes.

A.J. McLean en una imagen de archivo. Gtres

Howie Dorough



El de Orlando ha dirigido casi toda su carrera musical en torno a la boy band y apenas ha realizado proyectos en solitario, al menos ante los micrófonos, pues solo ha lanzado un álbum en solitario, Back to me (2011). Eso no significa que haya dejado la música de lado, pues trabajó como productor de los cantantes George Nozuka y Katelyn Tarver. A día de hoy dirige a la banda canadiense Neverest. Pero también ha aparecido en televisión y, de hecho, es uno de los concursantes del programa de baile Dirty Dancing.

Más allá del espectáculo, el cantante se ha dedicado al mundo de los negocios. Es el creador de la empresa Sweed T y el fundador de la organización Dorough Lupus, la cual creó tras el fallecimiento de su hermana a causa de esta enfermedad. Su familia ha sido su gran proyecto. Howie Dorough está casado con la productora de cine Leigh Boniello (47), con quien tiene dos hijos, James (12) y Holden (9).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Howie D (@howie_dorough)

[Más información: Los Backstreet Boys: "Las drogas y el alcohol son cosas que vienen con el éxito"]

Sigue los temas que te interesan