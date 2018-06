Los Backstreet Boys vuelven y tocan con instrumentos de juguete

Con el revival ochentero ya empezando a aburrir, comienza una nueva ola nostálgica: los 90. Tras el anuncio de las Spice Girls de que volvían al ruedo -con un desliz en la foto-, más tarde llegó el turno de los Backstreet Boys, que anunciaron que se disponían a celebrar su 25 aniversario por todo lo alto.

El grupo de Orlando tuvo loquitas a todas las adolescentes de finales de los 90, aunque su estrella -es decir, las ventas- se fue apagando con el nuevo milenio. Sin embargo, esta etapa llamada postmodernismo es una bendición para las viejas glorias que pueden permitirse hacer un gran retorno a los escenarios.

AJ McLea,n Howie D, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell están esforzándose en dar a conocer su nueva gira, y para ello fueron a The Tonight Show que presenta Jimmy Fallon e interpretaron el que sin duda fue su gran éxito: I Want It That Way.

Pero claro, Jimmy Fallon no podía permitir que fuese una actuación normal, así que la interpretaron con instrumentos de juguete, de esos que puedes encontrar en cualquier clase de primaria. Y lo hicieron con la compañía de The Roots, un grupo de hip-hop.

El resultado es sin duda peculiar:

Hace apenas un mes anunciaron a través de las redes sociales el lanzamiento de un nuevo single, con una portada que nada tiene que ver con los post-púberes que saltaron a la fama, sino que ahora son un grupo de cuarentones ya talluditos.

Una publicación compartida de backstreetboys (@backstreetboys) el 14 May, 2018 a las 9:59 PDT

E hicieron el anuncio con un chiste malo -admitido por ellos mismos-: "Perdonad el chiste de padre, pero hemos vuelto", un juego de palabras entre "we are back" (hemos vuelto) y el nombre de la banda (los chicos de la calle de atrás). Esperemos que las letras de sus nuevas canciones se las trabajen un poco más.