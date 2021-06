Joe y Jill Biden, destrozados por la muerte de Champ, uno de sus dos pastores alemanes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden (78 años), y la primera dama, Jill Biden (70), anunciaron este sábado la muerte de Champ, un pastor alemán que los ha acompañado durante los últimos 13 años y uno de los dos perros de la pareja presidencial.

En un comunicado distribuido por la Casa Blanca, los Biden explicaron que Champ había fallecido "pacíficamente" en casa. Debido a su avanzada edad de 13 años, Champ había tenido menos fuerza en los últimos meses pero seguía recibiendo con alegría a los Biden cada vez que entraban en una habitación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Oval Pawffice® 🇺🇸 (@first_dogs_usa)

"Cuando entrábamos en una habitación, inmediatamente se levantaba, meneaba su cola, nos acariciaba con la nariz para que le rascáramos las orejas o le masajeáramos la barriga", recordaron los Biden.

El perro comenzó a formar parte de la familia después de la elección presidencial de 2008 en la que el demócrata Biden, hasta entonces senador de Delaware, se convirtió en vicepresidente del Gobierno de Barack Obama (2009-2017).

"En nuestros momentos más alegres y en nuestros días más tristes, él estaba allí con nosotros, atento a cada uno de los sentimientos y emociones que no expresábamos", afirmó el gobernante, quien aseguró que "todo mejoraba instantáneamente" cuando su compañero estaba al lado.

Para rendirle homenaje, Biden colgó en Twitter y en Instagram el comunicado sobre la muerte su fiel amigo y una foto en la que se le ve tumbado en el césped.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de President Joe Biden (@potus)

Los Biden adoptaron a otro pastor alemán, Major, en 2018. En la historia de Estados Unidos, la mayoría de las familias presidenciales han contado con la compañía de una mascota en la Casa Blanca. Los Obama tuvieron dos perros de agua portugueses: Sunny y Bo, quien falleció por cáncer en mayo.

La familia de George W. Bush (2001-2009) convivió con tres canes y una gata, llamada India, pero que también respondía al nombre de Willie. Otro gato famoso fue Socks (Calcetines), de pelo blanco y negro, y que fue una de las estrellas de la Casa Blanca de Bill Clinton (1993-2001), quien también tuvo un compañero canino, un labrador llamado Buddy. El republicano Donald Trump (2017-2021) fue la excepción y se convirtió en el primer presidente en un siglo que no tenía perro.

El 'comunicado' de Major

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Oval Pawffice® 🇺🇸 (@first_dogs_usa)

Desde una cuenta creada para los 'primeros' perros americanos, su hermano pequeño, Major, ha querido enviar un mensaje de condolencias en recuerdo a Champ. "No hay ladridos para expresar el dolor en mi corazón. Champ era mi hermano, mejor amigo y mentor. Me enseñó todo lo que sé. Me consuela el hecho de que él era tan, tan amado y que tuvo una vida feliz, larga y significativa. ¡Vuela libre, ángel peludo!", ha escrito Major en sus redes sociales de las fotos instantáneas junto a una imagen de Joe Biden y su hermano mayor.

[Más información: Champ y Major, los 'primeros perros' de los Biden que vivirán en la Casa Blanca]