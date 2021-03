Los dos perros de Joe Biden, expulsados de la Casa Blanca tras morder a un miembro de seguridad

Champ y Major, los dos perros pastores alemanes del presidente de Estados Unidos, Joe Biden (74 años), han sido expulsados de la Casa Blanca tras morder a un miembro de seguridad del jefe del Ejecutivo americano. En concreto, ha sido el pequeño, Major, que tiene apenas tres años de edad, todo un cachorro, el que ha manifestado durante un tiempo un comportamiento algo agresivo contra algunos miembros del personal.

Según ha informado TMZ, Major saltaba, ladraba y ha llegado a morder a una persona encargada de la seguridad de Biden. Este gesto ha sido determinante para que el presidente tomara la decisión de que ambos canes, temporalmente, fueran devueltos a la vivienda que la familia posee en Wilmington, en el estado de Delaware.

Este pequeño incidente sin apenas importancia ha sido llevado hasta las redes sociales no oficiales de los 'primeros perros de América' donde ellos mismos se han manifestado. Se trata de la cuenta First Dogs of the United States, un perfil de Instagram especializado en las aventuras de los dos perros de la pareja presidencial.

En un comunicado con cierto tono de humor e incluso poniendo como autor al propio perro se ha informado de que Major es "totalmente inocente" y que, fruto de la energía de su juventud y de un juego, pueden pasar este tipo de cosas, "incluso en las mejores familias".

Por otra parte, y para continuar con el tono de chanza, una nueva publicación en la citada cuenta de Instagram -y también en su perfil de Twitter- muestra a su hermano, Champ, en defensa de Major. "Aquí Champ, para defender a mi hermano. Major no muerde y no es agresivo, todos lo habéis visto en numerosos videos rodeado de medios de comunicación y personal de la Casa Blanca. Normalmente, nos mandan a Delaware cuando mamá, Flotus -First Lady of the United States- no está en la Casa Blanca. Se fue el lunes por la tarde para un viaje de dos días. ¡Guau!".

'DOTUS'

Champ y Major Biden son dos pastores alemanes que no son desconocidos para los seguidores del que fuera vicepresidente de América en la era de Barack Obama (59). En el año 2008, la familia Biden compró a Champ. Diez años después, en 2018, ya conscientes de que los animales no deberían ser comprados, Joe y Jill adoptaron a Major.

Major, el can adoptado en noviembre de hace dos años, se convierte así en el primer perro de un refugio en vivir en la Casa Blanca. La familia Biden lo adoptó en Delaware Humane Association y desde allí, a través de sus redes sociales, destacaron públicamente la labor de la organización: "Estamos agradecidos por su trabajo en la búsqueda de hogares para perros como Major y otros innumerables animales".

Según indicó el presidente electo de Estados Unidos, Major -al que, como no podía ser de otra manera, han apellidado Biden- fue adoptado de una "camada de cachorros de pastores alemán que fueron abandonados y que no estaban en buen estado de salud". Tal y como contó Delaware Humane Association: "Una vez que pedimos ayuda para ellos en redes, Joe Biden se enteró y se puso en contacto con nosotros inmediatamente". Ambos hermanos disfrutarán de los inmensos jardines de la Casa Blanca al menos durante los próximos cuatro años.

