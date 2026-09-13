Duro golpe para Carlos III: muere a los 75 años Davina Sheffield, su primer gran amor y la mujer que pudo ser reina

La crónica social e histórica del Reino Unido despide a uno de los rostros más fascinantes de la aristocracia británica de la segunda mitad del siglo XX.

Davina Sheffield, la mujer que estuvo a un paso de convertirse en princesa de Gales y futura reina consorte tras su romance en 1976 con el entonces príncipe Carlos (77 años), ha fallecido a los 75 años de edad a causa de una enfermedad.

Se trata, qué duda cabe, de un duro golpe personal para el actual rey de Inglaterra. Aunque el fallecimiento tuvo lugar el pasado 2 de septiembre, la noticia ha sido confirmada públicamente en las últimas horas por sus tres hijos, Tom, Billy y Henry.

Davina Sheffield. Gtres

La familia ha anunciado la celebración de una misa funeral en su honor el próximo 2 de noviembre en las inmediaciones de su residencia habitual en la región de los Cotswolds.

Nacida el 1 de marzo de 1951 en el seno de la distinguida dinastía de los barones de Sheffield -hija del capitán de los Grenadier Guards George Berkeley Sheffield y de Agnes Wilson McGowan-, Davina poseía un linaje de alcurnia.

Ejemplo de esa estirpe era el vínculo con Samantha Cameron, empresaria y esposa del exprimer ministro David Cameron.

Como paradoja de la historia, los propios antepasados de Davina habían sido propietarios de Buckingham House siglos antes de que el recinto se transformara en el Palacio de Buckingham de la mano de la reina Carlota.

Con 1,78 metros de estatura, melena rubia y una marcada elegancia natural, Davina conoció al heredero británico durante una cena organizada por Lady Jane Wellesley en 1976. El flechazo entre ambos fue inmediato.

Apasionada de los caballos y la filantropía, la joven se integró rápidamente en el círculo íntimo del monarca.

Carlos III. Gtres

Acompañó al príncipe a compromisos hípicos compartiendo palco con la reina Isabel II y el duque de Edimburgo, y viajó al castillo de Balmoral, donde obtuvo la aprobación explícita de la Reina Madre.

Para los cronistas reales de la época, Sheffield era, sin lugar a dudas, la candidata idónea para la Corona.

El destino de Davina Sheffield dio un giro irreversible debido a los exigentes estándares de conducta que la Casa Real exigía entonces a las posibles consortes regias.

La norma no escrita dictaminaba que la futura esposa del heredero debía ostentar un pasado sentimental intachable.

El noviazgo se desmoronó de forma abrupta cuando James Beard, expareja de Davina, reveló que ambos habían mantenido una relación sentimental estrecha y habían convivido juntos antes de que ella empezara su romance con el príncipe de Gales.

Las filtraciones de Beard rompieron el estricto protocolo de la corte de San Jaime, obligando a Carlos a dar por finalizada la relación pese al afecto que profesaba por la joven.

Tras la ruptura, el príncipe Carlos continuó su búsqueda de consorte a través de un cortejo de solteras de la alta sociedad, entre las que figuraron la propia Lady Jane Wellesley, Amanda Knatchbull, Sabrina Guinness o Lady Sarah Spencer.

Finalmente, como es sabido, entabló relación con la hermana menor de esta última, Lady Diana Spencer, con quien terminó contrayendo matrimonio en el verano de 1981.

Por su parte, Davina Sheffield rehízo su vida privada alejada del foco mediático. En 1981 contrajo matrimonio con el empresario Jake Morley -fallecido en 2022 a los 80 años-, quien ya aportaba dos descendientes de un matrimonio anterior.

La pareja consolidó su hogar con la llegada de sus tres hijos en común: Thomas en 1983, y los gemelos William y Henry en 1987 -cuyos nombres coinciden con los de los propios príncipes de Gales y Sussex-.

El fallecimiento de Davina Sheffield cierra una página fundamental pero desconocida de la trastienda de Windsor.