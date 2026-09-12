Durek Verrett, marido de Marta Luisa, se despide de la princesa Astrid: "Te quiero, tía Astrid. Te voy a extrañar. Estoy muy triste"

Si bien en la mañana de este sábado, 12 de septiembre, la Casa Real de Noruega ha publicado un emotivo vídeo homenaje en memoria de la princesa Astrid -con unas bellas palabras del rey Haakon (53 años)-, ahora ha sido el turno de Durek Verrett (51).

Al filo del mediodía, el chamán estadounidense, esposo de la princesa Marta Luisa (54), ha aprovechado el balcón de sus redes sociales -en Instagram atesora 487.000 seguidores- para dedicar unas cariñosas palabras a la tía de su mujer.

El gurú ha evidenciado así, a golpe de story, el estrecho vínculo afectivo que mantenía con la veterana aristócrata. En un mensaje, teñido de espiritualidad y tristeza, Verrett rinde su particular homenaje a "tía Astrid", como la llamaba en la intimidad.

El chamán con una de las hijas de Marta Luisa de Noruega. Gtres

"Te quiero, tía Astrid. Ahora estás con tu familia en el cielo. Siempre recordaremos tu brillo y vitalidad. Te voy a extrañar mucho. Estoy muy triste. Que Dios te bendiga, alma buena", ha posteado Durek.

Con este mensaje, Verrett se suma de manera explícita al pesar manifestado previamente por los cinco hijos de la difunta: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian Ferner, así como por el propio rey Haakon VIII.

El monarca, a través del mencionado vídeo difundido por la institución palaciega, ha ensalzado el "buen humor contagioso" y la absoluta lealtad de su tía a lo largo de décadas de servicio público.

La despedida de Durek Verrett a la princesa Astrid se produce, huelga decir, en un contexto de particular dolor y duelo, tanto institucional como familiar.

El mensaje de Durek en Instagram. Redes Sociales

En paralelo a la partida de la Princesa, la Familia Real aún asimila el impacto por la reciente muerte del rey Harald V, cuyo multitudinario funeral de Estado paralizó la capital noruega y reunió a representantes de todas las Casas Reales europeas.

Durante los actos en memoria del difunto monarca, Verrett ya mostró públicamente su respeto y su adhesión al dolor de la reina viuda Sonia (89), de su esposa Marta Luisa y de los actuales soberanos, Haakon VIII y Mette-Marit (53).

En aquella ocasión, el esposo de la Princesa dedicaba palabras de profundo reconocimiento a la figura de Harald V, recordándolo como un faro de sabiduría y una figura paterna y acogedora que supo guiar al país con firmeza y cercanía.

La coincidencia en el tiempo de ambos fallecimientos ha supuesto un duro trance para Marta Luisa y su marido, quienes han tenido que afrontar de forma casi consecutiva la pérdida de dos de los grandes pilares de la familia.

En otro renglón, lo cierto es que Durek siempre ha manifestado su intención de mantener una relación fluida y de afecto con el núcleo duro de la Corona, al tiempo que respeta las fronteras impuestas por la institución.

Aunque Verrett no ostenta títulos reales ni realiza tareas de representación oficial en favor de la Jefatura del Estado, su presencia en los momentos de duelo familiar evidencia la cohesión interna de la dinastía ante la adversidad.