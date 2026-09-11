Detectan varios casos de suplantación de identidad en las invitaciones a los próximos Premios Princesa de Asturias

La Fundación Princesa de Asturias ha emitido un aviso urgente tras detectar casos de suplantación de identidad en el envío de invitaciones para asistir a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 y a otros actos con presencia de la Familia Real.

Según explica la entidad en un comunicado, en julio ya se puso en conocimiento de las autoridades competentes el primer caso de suplantación detectado y, ante la proximidad de la celebración de los actos y al haberse registrado de nuevo esta circunstancia, la Fundación pide "extremar la precaución".

El objetivo del aviso es evitar que terceros aprovechen el interés social y mediático en torno a la gala y a los eventos vinculados a la Corona para solicitar dinero, documentación personal o información sensible haciéndose pasar por organismos oficiales.

Los Reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Gtres

La Fundación Princesa de Asturias ha dejado claro cuáles son las señales que permiten distinguir una invitación auténtica de una fraudulenta. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las únicas invitaciones válidas son las cursadas directamente por la Fundación Princesa de Asturias.

"Ni la Casa de Su Majestad el Rey ni ninguna otra institución oficial o privada envía invitaciones para estas actividades", señala el comunicado.

Especifican también que la asistencia a estos actos es completamente gratuita. No se exige ninguna aportación económica a cambio de las invitaciones.

Además, la Fundación no solicita el envío de documentos oficiales escaneados como requisito para acceder a los eventos.

Cualquier mensaje que pida dinero, datos bancarios, copias de DNI/pasaporte u otros trámites "para garantizar” la entrada debe considerarse sospechoso.

Auditorio donde se celebran. Geety Images

La Fundación ha habilitado un canal específico - el mail: avisos@fpa.es- para que cualquier persona que detecte anomalías en una invitación recibida pueda comunicarlo de forma inmediata y recomienda no responder a la supuesta invitación, no facilitar datos personales ni realizar pagos y reenviar el mensaje o adjuntar capturas al correo indicado para que la entidad pueda investigar.

Este protocolo busca proteger tanto a potenciales víctimas de estafas como la imagen y seguridad de los actos oficiales relacionados con los Premios Princesa de Asturias.

Los Premios Princesa de Asturias se celebrarán el próximo 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, en una de las citas más destacadas del año para la Casa Real, con la presencia habitual de los Reyes y de la princesa Leonor.

La alta exposición mediática del evento lo convierte en un foco de interés para estafadores que intentan aprovecharse del prestigio de la institución y del atractivo social de asistir a una gala con la Familia Real.