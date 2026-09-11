El convicto Marius Borg, ¿vivirá en el Palacio Real si Haakon y Mette-Marit se mudan a él? La duda que sublevaría al pueblo

Este pasado miércoles, 9 de septiembre de 2026, quedará encapsulado en los corazones de todos los noruegos y, en especial, de los miembros de la Familia Real tras el funeral de Estado de Harald V. Y ahora, tras darle sepultura eterna al abuelo de la nación, arranca una nueva era.

Un período ilusionante, qué duda cabe, para Haakon VIII (53 años) y la reina consorte Mette-Marit (53), pero también esta realidad está repleta de incógnitas, de desafíos y de decisiones tan complicadas como necesarias para que la imagen institucional sea aprobada por la nación.

Los noruegos desean ver cómo Haakon coge el timón y dirige el reino de Noruega. No obstante, el foco principal de la opinión pública nórdica no está únicamente en la agenda institucional, sino en la intendencia privada del núcleo familiar. De entrada, dónde vivirán los Reyes.

Los reyes de Noruega junto a sus hijos, Ingrid y Sverre, y la reina viuda Sonia, en el balcón. Gtres

Actualmente, Haakon VIII y Mette-Marit continúan instalados en la finca de Skaugum, ubicada en el municipio de Asker, a las afueras de la capital. Por el momento, la Casa Real no ha establecido una fecha ni un calendario definitivo para ejecutar el traslado de su residencia al Palacio Real.

La pregunta, de producirse esa mudanza a la que fue la residencia oficial de Harald V, es obligada y su respuesta bien puede sublevar al siempre pacífico pueblo noruego: ¿qué va a pasar con Marius Borg (29), actualmente residente también de Skaugum, donde cumple su arresto?

Formulado de otro modo, el quid de la cuestión más espinosa y delicada para Haakon y Mette-Marit es qué hacemos con Marius. Conviene no olvidar que se lo trata como un miembro más de la familia. En aras de esto, ¿se mudaría a Palacio?

A los nuevos soberanos les corresponde ocupar el denominado apartamento real, una majestuosa finca interior de aproximadamente 950 metros cuadrados situada en la segunda planta del histórico Palacio, enclave donde se celebran los principales actos de Estado.

No obstante, la mudanza de Skaugum al centro de Oslo dista de ser un hecho inminente. Diversos analistas y medios de comunicación tanto noruegos como internacionales coinciden en que la permuta de domicilio no será automática y podría tardar en producirse.

Fuentes del ámbito cortesano y analistas citados por la prensa local apuntan a que el horizonte del traslado podría posponerse hasta el año 2027.

Marius Borg, en la catedral de Oslo, este miércoles. Gtres

Incluso existe otra corriente de opinión que sugiere que la pareja real podría esperar hasta el matrimonio de su hija, Ingrid Alexandra (22), momento en el que, según la tradición dinástica noruega, la finca de Skaugum pasaría a manos de la siguiente en la línea de sucesión.

Volviendo al dilema de Marius, este se halla en una situación legal extraordinariamente comprometida. Máxime teniendo en cuenta que en las últimas horas se ha sabido que el Tribunal de Apelación reabre el caso de Marius y se celebrará un nuevo juicio por violación y violencia.

Cumpliendo una medida cautelar de arresto domiciliario mediante monitorización con brazalete electrónico, el joven habita actualmente en una construcción independiente ubicada dentro del propio perímetro de la finca de Skaugum, tras haber logrado el beneficio del traslado penitenciario.

Instalar a un ciudadano sometido a proceso penal y bajo arresto por graves cargos en las dependencias de la sede de la Jefatura del Estado -un espacio de representación pública y visitas diplomáticas- supondría un desafío sin precedentes para el prestigio de la Corona.

Por el contrario, dejarlo en Skaugum en solitario obligaría a reorganizar la seguridad de la finca y mantener un doble esquema de custodia y atención mediática que la prensa nórdica fiscalizará al milímetro.

Salud, sombras del pasado y la presión popular

El dilema residencial de Borg no representa, sin embargo, el único obstáculo que aguarda a los nuevos Reyes. El reinado de Haakon VIII echa a andar condicionado por una amalgama de frentes abiertos que ponen a prueba la solidez del respaldo ciudadano hacia la institución.

El primer factor determinante es la delicada salud de la reina Mette-Marit. Diagnosticada de fibrosis pulmonar crónica en 2018 y sometida recientemente a una compleja intervención de trasplante, la consorte se ve obligada a dosificar al máximo sus intervenciones públicas.

La reina consorte Mette-Marit. Gtres

Esta condición física exige constantes reestructuraciones de la agenda de Estado, tal como se evidenció durante las ceremonias fúnebres de Harald V, donde la soberana debió realizar los desplazamientos en vehículo mientras su esposo e hijos completaban los trayectos a pie.

A este menoscabo físico se suma el constante desgaste reputacional derivado de las revelaciones sobre el pasado de Mette-Marit y su vinculación con el fallecido financiero y agresor sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Las filtraciones sobre los encuentros e intercambios de mensajes mantenidos entre 2011 y 2013 -un episodio sobre el cual la propia soberana tuvo que pedir disculpas públicas aduciendo haber sido "manipulada y engañada"- continúan generando recelo en un sector de la ciudadanía.

La princesa heredera Ingrid Alexandra. Gtres

Por si fuera poco, la Casa Real ha tenido que encajar en los últimos años las decisiones personales, sentimentales y empresariales de la princesa Marta Luisa de Noruega (54).

Las controversias derivadas de las actividades comerciales, místicas y mediáticas de la princesa Marta Luisa junto a su esposo, el chamán estadounidense Durek Verrett (51), obligan a la institución a marcar líneas rojas cada vez más nítidas para evitar que esto empañe la neutralidad de la Corona.

En el reverso positivo de este escenario de crisis, la mirada de los noruegos se deposita con esperanza en la figura de la princesa heredera Ingrid Alexandra.

A sus 22 años y con una sólida preparación militar en marcha, la joven asume el rol de primera en la línea de sucesión con unos elevados índices de popularidad.

Su presencia constante al lado de su padre en los actos oficiales se perfila como el principal activo de la dinastía para renovar la confianza popular y proyectar una imagen de frescura, rigor y compromiso institucional.