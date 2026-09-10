El Tribunal de Apelación reabre el caso de Marius Borg: se celebrará un nuevo juicio por violación y violencia doméstica

Horas después del funeral de Estado de Harald V, este jueves, 10 de septiembre, se ha hecho pública una información relevante en lo concerniente a la situación judicial de Marius Borg Høiby (29 años), quien se encuentra en arresto domiciliario.

El Tribunal de Apelación de Oslo ha decidido por unanimidad estimar el recurso presentado por los abogados letrados del hijo mayor de la reina Mette-Marit (53), ordenando la celebración de un nuevo juicio completo sobre los cargos más severos por los que fue condenado.

El pronunciamiento supone una victoria procesal de calado para la defensa del joven de 29 años, que se encuentra privado de libertad e ingresado bajo régimen de arresto domiciliario con brazalete electrónico en la finca real de Skaugum.

El hijo mayor de la reina Mette-Marit, en la catedral de Oslo, este pasado miércoles. Gtres

La resolución enmienda la plana a la autoridad de apelación competente en la fase de admisión, la cual había determinado inicialmente que el recurso presentado por Høiby debía ser desestimado sin llegar a revisarse en sala.

El grueso del recurso giraba en torno a la sentencia dictada previamente por el Tribunal de Distrito de Oslo, que halló a Marius Borg Høiby culpable de múltiples delitos penales.

Entre ellos destacan dos cargos por agresión sexual cometidos presuntamente contra mujeres mientras se encontraban en la cama, así como episodios continuados de maltrato físico y psicológico en el ámbito de la intimidad contra su expareja, la influencer Nora Haukland.

Høiby, que ha defendido su inocencia respecto a las acusaciones de agresión sexual y de abusos graves desde el arranque de las actuaciones, interpuso el recurso al considerar que existieron errores de valoración probatoria y de fundamentación jurídica en el primer fallo.

Los magistrados del Tribunal de Apelación, tras revisar la argumentación expuesta por sus defensores, han concluido unánimemente que el acusado tiene derecho a la repetición íntegra de las vistas orales para garantizar su plena tutela judicial.

Tras hacerse pública la resolución, el órgano judicial ha confirmado a través de un comunicado oficial que la maquinaria procesal se ha puesto en marcha de manera inmediata para organizar la repetición del procedimiento.

Marius Borg. Gtres

"El Tribunal de Apelación comenzará de inmediato a preparar el caso", señala la nota oficial emitida por la institución, subrayando la prioridad con la que se abordará el expediente dada la trascendencia pública e institucional del imputado.

No obstante, la oficina de comunicación del tribunal ha evitado fijar un horizonte temporal concreto para el arranque de las nuevas sesiones.

Por el momento, la sala no ha especificado cuándo tendrá lugar el juicio oral, ya que la citación formal dependerá de la coordinación de las agendas de los letrados, los peritos, la Fiscalía y las declaraciones de las víctimas y testigos involucrados.

Incertidumbre en la Casa Real

Esta decisión judicial abre un periodo de prolongada incertidumbre que continuará salpicando la imagen de la dinastía noruega.

A pesar de que la apertura de este nuevo proceso permite a la defensa pelear por la absolución o una rebaja sustancial de las penas, el calendario judicial mantendrá a Høiby en el centro del foco mediático durante los próximos meses.

Mientras los juzgados preparan la compleja logística de las vistas de apelación, el joven continuará sometido al estricto régimen cautelar fijado por los tribunales para evitar el riesgo de reincidencia.

La repetición completa del juicio obligará a las víctimas a volver a declarar en sede judicial, reabriendo un cruento capítulo legal que empaña la actualidad de la monarquía nórdica en pleno arranque del reinado de Haakon VIII (53).