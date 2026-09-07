Marius Borg, en arresto domiciliario cuatro semanas más: irá al funeral de Harald V con tobillera telemática

Este lunes, 7 de septiembre, el Tribunal de Distrito de Oslo ha decidido prolongar formalmente, durante otras cuatro semanas, la situación de prisión preventiva de Marius Borg (29 años), hijo de la reina Mette-Marit de Noruega (53).

La medida, que acontece después de que la Fiscalía la solicitara previamente, establece que el joven de 29 años continuará cumpliendo la detención bajo vigilancia electrónica y con una tobillera en el domicilio, en lugar de permanecer en un centro penitenciario.

Dada la situación, el joven acudirá este próximo miércoles, 9 de septiembre, al funeral de Harald V con tobillera telemática. Una imagen, qué duda cabe, que será cuanto menos llamativa.

La audiencia celebrada este lunes ante el Tribunal de Distrito de Oslo se ha desarrollado con normalidad, apuntan diversos medios noruegos, y ha concluido con una nueva resolución que mantiene las restricciones sobre Høiby.

Marius Borg, en una imagen de archivo. Gtres

El diario noruego Aftenposten ha sido uno de los primeros medios en informar sobre la decisión. Según recoge la resolución judicial, "la prisión preventiva se lleva a cabo mediante una estancia en lugares específicos con vigilancia electrónica".

La sentencia también establece que Høiby sigue obligado a someterse a pruebas de detección de drogas según un calendario aparte que las autoridades fiscales determinen en colaboración con el Servicio Penitenciario y de Libertad Condicional de Noruega.

En la práctica, esto significa que Høiby deberá permanecer en el lugar establecido y estará sometido a un control permanente mediante el dispositivo electrónico colocado en su tobillo.

La resolución anterior ya había establecido que su estancia fuera del domicilio solo podía producirse en circunstancias concretas, como desplazamientos relacionados con el trabajo, los estudios, tratamientos médicos o visitas a familiares enfermos.

Su situación se produce después de que el pasado mes de junio fuera condenado por el Tribunal de Distrito de Oslo a cuatro años de prisión por varios delitos, entre ellos dos violaciones, además de otros hechos relacionados con violencia y malos tratos.

Høiby recurrió parte de la sentencia, por lo que el proceso judicial todavía no ha concluido definitivamente.

Mientras se resuelven los recursos, las autoridades noruegas han mantenido distintas medidas cautelares para controlar sus movimientos y evitar un posible contacto con una de las mujeres relacionadas con el caso.

La situación de prisión preventiva con vigilancia electrónica comenzó después de que el tribunal autorizara que Høiby abandonara la prisión y continuara bajo custodia en el domicilio situado en Skaugum, la residencia de la familia de la princesa heredera.

Marius Borg. Gtres

En julio, el Tribunal de Distrito de Oslo consideró que la utilización de una tobillera electrónica constituía una medida suficiente para reducir los riesgos que habían motivado su permanencia en prisión.

La situación de Høiby ha generado una enorme atención en Noruega por su relación directa con la Familia Real.

Aunque no forma parte de la línea de sucesión al trono, es hijo de la reina Mette-Marit y miembro de la familia del actual monarca, Haakon VIII (53), desde que su madre contrajo matrimonio con él.

Su situación adquiere, además, una especial relevancia en estos días debido al fallecimiento del rey Harald V, ocurrido el pasado 28 de agosto.

Høiby recibió recientemente autorización para participar en las ceremonias relacionadas con la despedida del monarca, pese a encontrarse bajo arresto domiciliario y sometido a vigilancia electrónica.

De hecho, Høiby ya estuvo presente el pasado 31 de agosto durante el traslado del féretro del rey Harald desde el Palacio Real hasta la capilla, después de recibir el permiso correspondiente.

Su presencia llamó especialmente la atención debido a su situación judicial y a las restricciones que pesan actualmente sobre él. La nueva decisión judicial mantiene, por tanto, a Marius Borg Høiby bajo vigilancia electrónica mientras avanza el procedimiento derivado de su condena.

El objetivo de la medida es garantizar que cumple las condiciones impuestas por la Justicia y limitar sus movimientos durante este periodo.