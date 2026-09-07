Carlos III pone en su sitio a Harry y Meghan: envía una carta para aclarar que siguen sin ser parte de la Familia Real

Carlos III (77 años) ha ordenado este lunes, 7 de septiembre, el envío de una carta de orientación a altas autoridades del Gobierno británico, el ejército y los representantes de la Corona en todo el país para dejar por escrito que los duques de Sussex no han recuperado su estatus real en su regreso a Reino Unido.

La misiva subraya que Harry (41) y Meghan (45) deben ser tratados como "ciudadanos privados" y que cualquier cuestión de seguridad operativa debe seguir dirigiéndose a las autoridades policiales correspondientes, no a la Casa Real.

El texto, compartido previamente con los propios Sussex, se justifica como respuesta a las varias solicitudes de información recibidas tras el anuncio de su traslado al Reino Unido. En él se recuerda que, desde enero de 2020, la pareja renunció a ser miembro activo de la Familia Real, una situación que "seguirá siendo plenamente respetada".

El rey Carlos III junto a su hijo y meghan en una imagen de archivo. Geety Images

Aunque los funcionarios aseguran que no hay nada novedoso en el contenido de la carta, el propio hecho de que el Palacio haya sentido la necesidad de remitir la carta refleja el "nivel de confusión y consternación" generado por el repentino regreso de la pareja tras seis años en California.

Los duques de Sussex aterrizaron en suelo británico hace dos semanas con sus hijos, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, para lo que se describe como una "estancia prolongada". Se cree que ambos niños comenzarán esta semana clases en un centro privado en los Cotswolds, donde la familia se habría instalado en una residencia no real alejada de Windsor y Buckingham.

Su traslado ha reavivado también el debate sobre la seguridad y el coste público de la protección de la pareja. Aunque Harry ha manifestado su deseo de contar con escolta policial, por el momento la familia llegó con seguridad privada y la decisión sobre un posible marco de protección sigue siendo competencia del Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas.

Algunos analistas interpretan la carta como un esfuerzo por "poner en su sitio" a los Sussex, después de que fuentes cercanas a la pareja hayan filtrado en las últimas semanas sus planes de impulsar más actividades benéficas en el Reino Unido. Pero la labor benéfica de Harry y Meghan es un asunto personal que ambos realizan a título privado.

También precisó que cualquier tipo de comunicación correspondiente a la pareja se deberá hacer a través de su propia oficina, independiente al Palacio de Buckingham.

El último encuentro entre Carlos III, los duques de Sussex y sus hijos se produjo de manera privada el pasado mes de julio, en la residencia que el rey tiene en Highgrove, Gloucestershire (oeste de Inglaterra) y posteriormente visitaron la mansión del tío materno de Enrique, el conde de Spencer, donde su madre, Diana de Gales, está enterrada.