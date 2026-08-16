Ingeniera y CEO de una firma patrimonial: así es Gisela de Liechtenstein, la princesa que vigilará las cuentas de León XIV

El Vaticano ha recurrido de forma inédita al rigor, e incluso a la exclusiva formación de la realeza europea, para reforzar el control de su estructura económica.

Por primera vez, una princesa de una de las casas soberanas con mayor arraigo financiero del continente asumirá un papel directo en la fiscalización de las arcas de la Santa Sede. El papa León XIV (70 años) ha integrado a Gisela de Liechtenstein (36) en el Consejo para la Economía, encomendándole la tarea de vigilar y supervisar la gestión financiera del Estado pontificio.

Esta ingeniera y exbanquera de inversión, descendiente de los Habsburgo, suma así una responsabilidad de calado institucional a un currículum construido en el sector privado internacional.

Su llegada al organismo vaticano aporta un perfil técnico especializado en la preservación patrimonial y la gestión corporativa de grandes fortunas. Pero, ¿quién es ella?

Una princesa vinculada a los Habsburgo

Nacida el 26 de junio de 1990 en Feldkirch (Austria), Gisela es la hija menor del príncipe Michael de Liechtenstein y de Hildegard Berta Peters. Aunque pertenece a una de las ramas de la Casa Principesca de Liechtenstein, su vida ha transcurrido lejos de las funciones representativas habituales de la familia soberana.

Su linaje conecta además con la desaparecida monarquía austrohúngara: su bisabuela fue la archiduquesa Elisabeth de Austria, hija de los últimos emperadores de Austria, Carlos I y Zita.

Aunque su parentesco con la actual familia reinante del Principado es directo, no ocupa un lugar destacado en la línea sucesoria, motivo por el cual centró sus aspiraciones en el ámbito empresarial.

Gisela de Liechtenstein. Redes sociales.

De la ingeniería a la banca de inversión

Antes de instalarse de nuevo en Vaduz, Gisela desarrolló una carrera profesional independiente en países como Canadá, Singapur, Suiza y Reino Unido. Durante su etapa en Londres dio el salto definitivo al sector bancario, donde llegó a ocupar la vicepresidencia de la firma de inversión Hannam & Partners.

En 2020 regresó a Liechtenstein para integrarse en el consejo de administración de Industrie- und Finanzkontor ETS, asumiendo dos años después la dirección ejecutiva de la compañía.

La firma, fundada en 1948 por la Casa Principesca y cuyo consejo preside su padre, el príncipe Michael, es una compañía fiduciaria e independiente que se dedica a la estructuración de patrimonios internacionales y a la protección (wealth preservation) a largo plazo de fortunas familiares. Tiene sede en Vaduz, Liechtenstein.

En el ámbito personal, contrajo matrimonio en 2022 con Victor Bergmann. Tras el enlace pasó a utilizar profesionalmente el nombre de Gisela Liechtenstein Bergmann. Desde entonces, sus intervenciones públicas han estado enfocadas en foros financieros, encuentros empresariales y congresos especializados.

La princesa Gisela de Liechtenstein será a nueva encargada de las cuentas del Vaticano. LinkedIn

Apertura en el Vaticano... y en Liechtenstein

La incorporación de Gisela en el consejo económico del Vaticano responde a la reestructuración del órgano de fiscalización creado originalmente en 2014, compuesto por cuatro cardenales y cuatro miembros laicos.

Junto a la princesa, el pontífice ha sumado a personalidades de amplia trayectoria en el sector bancario e industrial internacional, entre las que figuran Denis Duverne, Paolo Nusiner y Elena Wettstein Principato, ejecutiva de UBS.

El nombramiento de este grupo de supervisores fue hecho público por la Santa Sede el pasado 11 de agosto, marcando una etapa de renovación en la que el pontífice refuerza la presencia de profesionales procedentes del sector financiero privado en la cúpula económica del Vaticano.

La llegada de la princesa al Consejo para la Economía coincide con una etapa de nombramientos clave para las mujeres en la Santa Sede.

El pasado mes de junio, León XIV designó a la periodista mexicana Montserrat Alvarado como prefecta del Dicasterio para la Comunicación, convirtiéndose en la primera mujer laica en dirigir en solitario un ministerio vaticano, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

De forma paralela, el nombramiento coincide con un giro histórico en el propio Principado de Liechtenstein. El pasado viernes 15 de agosto, el príncipe heredero Alois (58) anunció la abolición de la tradicional ley sálica. Una medida sin precedentes que permitirá a las futuras generaciones de mujeres de la Casa Principesca entrar en el orden sucesorio mediante la primogenitura absoluta.