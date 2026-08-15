Iman de Jordania se convierte en madre de gemelas a los 29 años: los reyes Rania y Abdalá celebran la llegada de sus nietas

La felicidad ha llegado, una vez más, a la Corte Real hachemita. Y por partida doble. La princesa Iman (29 años), segunda hija de los reyes Abdalá II (64) y Rania (55), ha sido madre por segunda vez junto a su marido, Jameel Alexander Thermiotis.

La pareja ha dado la bienvenida a dos niñas gemelas, llenando de alegría a una familia real que vive un nuevo momento de celebración.

La Casa Real Hachemita confirmó este viernes, 14 de agosto de 2026, el nacimiento de las pequeñas mediante un comunicado oficial: "El Palacio Real Hachemita se complace en anunciar que Su Alteza Real la Princesa Iman bint Abdullah II y Su Excelencia el señor Jamil Alexander Thermiotis han sido bendecidos hoy con la llegada de dos gemelas. Que Dios las haga el deleite de los ojos de sus padres".

Rania de Jordania dio la bienvenida a su nieta Iman en agosto de 2024. GTRES

Por ahora, no se han desvelado los nombres elegidos para las recién nacidas ni se han ofrecido más detalles sobre el parto. Sin embargo, la llegada de estas dos nuevas integrantes a la generación más joven de los hachemitas convierte a Abdalá II y Rania en abuelos por tercera y cuarta vez.

Fue a comienzos de julio cuando la reina Rania anunció públicamente el nuevo embarazo de su hija al compartir una imagen familiar en la que ya se apreciaba su avanzado estado de gestación, acompañada del mensaje.

"¡El club de los nietos está creciendo!", decía en un post de sus redes sociales. Pocos días después se conoció que el embarazo era gemelar y que esperaban dos niñas, una circunstancia con antecedentes familiares tanto por el lado hachemita como en la familia de Jameel.

Las recién nacidas se convierten en las hermanas menores de Amina, la primera hija del matrimonio nacida el 16 de febrero de 2025.

Con este nacimiento, Iman y Jameel pasan a ser padres de tres niñas en apenas un año y medio.

Para los reyes jordanos el crecimiento de la familia ha sido vertiginoso: en agosto de 2024 celebraban la llegada de su primera nieta, hija del príncipe heredero Hussein y la princesa Rajwa, y, dos años después, ya cuentan con cuatro nietas.

Una historia de amor y un perfil discreto

Iman y Jameel contrajeron matrimonio el 12 de marzo de 2023 en Beit Al Urdun. El empresario, nacido en Venezuela, de ascendencia griega y formado en Administración de Empresas en la Universidad Internacional de Florida, desarrolla su carrera en el sector financiero en Nueva York. Es hijo del empresario Alejandro Thermiotis y de la artista María Hernández.

A pesar de pertenecer a la dinastía real, la princesa Iman, licenciada en Sociología por la Universidad de Georgetown, ha mantenido siempre un perfil institucional discreto y alejado del foco público, a diferencia de su hermano Hussein.

Aunque las recién nacidas forman parte de la familia hachemita, la legislación jordana restringe el acceso de las mujeres a la Corona, por lo que las pequeñas no entran en la línea de sucesión al trono.

Para Iman y Jameel comienza ahora una nueva etapa como familia numerosa, afrontando la crianza de sus tres hijas desde la privacidad que siempre ha caracterizado su discreta vida en común.