Buckingham anuncia el futuro académico de James, conde de Wessex: esta es la carrera que nadie antes estudió en Windsor

Este jueves, 13 de agosto, el príncipe James (18 años), conde de Wessex, ha recibido, como la gran mayoría de los estudiantes en Reino Unido, el resultado de sus exámenes de acceso a la universidad. Una jornada, qué duda cabe, muy importante para sus inminentes planes académicos.

El hijo menor del príncipe Eduardo (62) y la duquesa Sofía (61) se ha sumado a la multitud de jóvenes que han conocido sus calificaciones definitivas, culminando así su etapa escolar en el prestigioso Radley College, donde finalizó sus estudios a principios de este mismo año.

Lejos de optar por disciplinas tradicionales en el entorno de la realeza como la Historia o las Relaciones Internacionales, el sobrino del rey Carlos III (77) ha demostrado una clara vocación por el medio natural y la administración de fincas.

El joven junto a su padre, el príncipe Eduardo. Gtres

El Palacio de Buckingham ha emitido un comunicado para detallar los próximos pasos del joven miembro de la monarquía, que se matriculará en la Royal Agricultural University para cursar la carrera de Gestión de Terrenos y Propiedades Rurales.

El mensaje emitido por la institución monárquica ha sido claro respecto a sus planes inmediatos: "Tras haber obtenido las calificaciones que necesitaba, el conde de Wessex acudirá a la Royal Agricultural University para estudiar Gestión de Terrenos y Propiedades Rurales".

"Irá directamente allí, sin tomarse un año sabático", se matiza. Aunque el hermetismo habitual de la Corona ha impedido conocer las calificaciones exactas que ha obtenido el conde de Wessex, el nivel de exigencia de estas pruebas preuniversitarias es elevado.

Por tanto, sugiere que el joven de 18 años ha logrado un rendimiento más que satisfactorio, un motivo de indudable orgullo para sus padres.

James, en un acto institucional reciente. Gtres

El programa académico que James está a punto de comenzar está diseñado para formar a los futuros líderes del sector agropecuario y la administración de grandes latifundios.

La elección de la Royal Agricultural University sitúa a James como el primer miembro de sangre de la Familia Real británica en matricularse en sus aulas, aunque los vínculos de la institución con la realeza y la aristocracia europea son profundos.

Por sus pasillos ya pasó el capitán Mark Phillips, primer marido de la princesa Ana (75). Asimismo, el centro educativo ha sido la alma mater de figuras como el príncipe Gundakar de Liechtenstein o Ernst August von Hannover (72), esposo de Carolina de Mónaco (69).

Casualmente, el campus se encuentra en la localidad de Cirencester, a escasos 14,5 kilómetros de Gatcombe Park, la residencia oficial de su tía, la princesa real Ana.

El ingreso directo a la educación superior de James -sin pasar por el año sabático- marca un paralelismo con la trayectoria de su hermana mayor, Lady Louise Windsor.

La joven, que actualmente tiene 22 años, también optó por continuar sus estudios universitarios inmediatamente después de recibir sus resultados académicos en el año 2022.

La pasión de James por el ámbito rural no es una mera teoría académica, sino una vocación que ya está poniendo en práctica.

Días antes de conocerse su destino universitario, el diario The Sun desveló que el sobrino del monarca ha conseguido un empleo estival en la finca de Sandringham, propiedad del rey Carlos III.

Allí, el joven aristócrata se encuentra trabajando como peón agrícola, integrándose en las labores cotidianas del campo.