No, no fue en Zarzuela: el salón de hotel donde los reyes Felipe y Letizia y sus hijas grabaron su vídeo viendo el España-Francia

Los reyes Felipe y Letizia, con sus hijas Leonor y Sofía, en una imagen de sus redes sociales. GTRES

El vídeo dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos. No por un discurso protocolario de especial calado ni por un acto oficial, sino por los gritos de júbilo, los saltos en el sofá, los nervios compartidos y los efusivos abrazos de cuatro aficionados... de sangre real.

Hace apenas 11 horas, los reyes Felipe VI (58 años) y Letizia (53), junto a la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (19), compartieron un fragmento de su intimidad celebrando la victoria de la Selección Española frente a Francia en un vídeo que subieron en la cuenta oficial de las redes sociales de Casa Real.

La estampa no pasó desapercibida. El Jefe de Estado, su esposa y sus hijas vibraban con los goles de Mikel Oyarzabal (29) y Pedro Porro (26) ataviados con ropa informal y luciendo camisetas de La Roja con el número 26, en alusión al presente año.

Hasta ahí, todo parecía ser 'normal'. La imagen de una familia emocionada ante la gloria deportiva de nuestra Selección. Pero, más allá de sus atuendos, las imágenes despertaron curiosidad por el escenario elegido para inmortalizar el momento. ¿Dónde se grabó este momentazo?

Atención especial merecen los detalles de la sala: paredes forradas en paneles de madera, ventanas cubiertas por estores que mostraban algunas lamas torcidas, y un suelo de moqueta con un estampado haciendo zigzags en tonos agua y grises.

Todo ello con un sofá de aspecto aterciopelado en tono beige (y ribete negro) ubicado delante de un monitor de televisión. El dispositivo, a su vez, estaba colocado sobre un mueble auxiliar con ruedas en acabado roble. De esos típicos de una sala de juntas de una oficina.

Bastaba afinar un poco más la mirada para percatarse de otros elementos. Valga decirlo, un tanto chirriantes.

Desde un sillón con el tejido algo desgastado por el uso, una lámpara de pie en la esquina de la estancia junto a un extintor y un extenso cable de lo que parecía ser un alargador de corriente atravesando sin pudor el suelo de un extremo a otro.

¿Se trataba acaso de alguna de las estancias del Palacio de la Zarzuela? Es lo que muchos pensamos al ver el vídeo. Y, por tanto, generó inicialmente algo de confusión.

La Familia Real, en un vídeo de las redes sociales, viendo el España-Francia. GTRES

La sede temporal de los Reyes y sus hijas en Barcelona

Y es que, tras ver las imágenes, más de uno se preguntó si se trataba de algún salón de palacio. Pero algo no terminaba de encajar.

El entorno parecía demasiado 'mundano', y demasiado convencional, para ser la sede de la Jefatura del Estado. Ni los acabados. Ni el estilo del sillón. Ni ese antiestético cable que, gracias a Dios, no hizo tropezarse a ninguno de los protagonistas. Imposible que se tratase de palacio.

Lejos de lo que en principio pudiera parecer, el espacio donde la Familia Real vibró con el equipo de Luis de la Fuente (65) no era ningún rincón de la residencia oficial de los reyes en España.

Salón del Eurostars Grand Marina, en Barcelona. Eurostars Hotels.

No. Los reyes y sus hijas escenificaron su pasión por el deporte rey en uno de los salones del Eurostars Grand Marina, el hotel con vistas a la Barcelona donde se han alojado con motivo de su asistencia a los Premios Princesa de Girona.

He ahí la respuesta a tantas mentes curiosas que se han planteado dónde es que los Reyes y sus hijas vieron el España-Francia.

Este exclusivo establecimiento, ubicado en el Port Vell de la Ciudad Condal, se ha convertido de forma temporal en el 'hogar' de los monarcas y sus hijas durante los actos programados con motivo de la ceremonia de entrega de los galardones, celebrada el pasado martes 14 de julio en el Gran Teatre del Liceu.

Salón del Eurostars Grand Marina, en Barcelona. Eurostars Hotels.

Aunque algunos pensaran que, una vez finalizada la gala, los Reyes partirían de vuelta a Madrid, lo cierto es que Felipe, Letizia y sus hijas Leonor y Sofía aún tienen varios compromisos de agenda en Cataluña.

Este miércoles, 15 de julio, en plena resaca emocional tras la victoria en la gran semifinal del Mundial, Leonor y Sofía han participado en la reunión con los miembros del Consejo Asesor Joven de la Fundación Princesa de Girona.

En esta cita 'en solitario' (sin la compañía de sus padres) se ha presentado la evolución de los trabajos de este órgano consultivo de la Fundación Princesa de Girona. Allí, las hermanas han vuelto a mostrar su lado más formal.

Este acto, celebrado esta mañana en la biblioteca del Museo Arqueológico de Empúries, en Girona, es lo que mantiene a la familia en estas latitudes. Y lo que explica lo que, para algunos, ha sido la pregunta del millón: dónde se ha grabado el popular vídeo del Rey y los suyos vitoreando a los futbolistas patrios.

La Familia Real, viendo el partido España-Francia. GTRES / Eurostars Hotels.

Ahora, el análisis de las imágenes nos deja ver un metamensaje no exento de significado: el ahínco con el que Felipe, Letizia y sus hijas han querido transmitir calidez y una atmósfera de privacidad familiar aún estando fuera de casa.

Huelga decir que este vídeo no es un hecho aislado, sino parte de una cuidada estrategia de comunicación que busca acercar la Corona a los ciudadanos, mostrando que la pasión por el deporte se vive igual ya sea en un palacio o durante un viaje de Estado.

Felipe y Letizia abrazan a sus hijas tras la victoria de España contra Francia en la semifinal del Mundial. GTRES

Ver al Rey de España levantarse de un salto, a la Reina abrazando a sus hijas y a la Princesa de Asturias sufrir por el resultado, qué duda cabe, humaniza la institución de una manera que ningún acto oficial podría lograr.

Una imagen vale más que mil palabras. Por ello, con su comentadísimo clip los Reyes logran conectar desde la empatía más pura: el orgullo de un país, justo en la víspera de una de sus citas anuales más importantes. Y qué más da que sea en un improvisado saloncito en un hotel de 5 estrellas.