Un piloto sueco fue enviado a altas horas de la noche a por los nuevos pulmones de Mette-Marit bajo escolta militar

El trasplante exprés al que fue sometida la princesa Mette-Marit (52 años) a principios de semana sigue generando infinidad de titulares, sobre todo en Noruega. La premura con la que se gestó la intervención de la heredera al trono ha generado bastante polémica.

Mientras la media de espera, desde que un paciente entra en la lista hasta que se produce la intervención, es de cinco meses a un año, en el caso de la esposa de Haakon (52) solo transcurrieron 15 días.

Además, ahora se ha conocido la procedencia de los nuevos pulmones de Mette-Marit y cómo llegaron hasta ella. Según publica el medio Expressen, "un piloto sueco fue enviado a altas horas de la noche de la semana pasada para recuperar urgentemente órganos destinados a ser transportados a Oslo". El vuelo se realizó bajo escolta militar, como asegura el mismo periódico.

Los príncipes herederos llegando al hospital donde ha sido operada Mette-Marit. GTRES

Ya había cierta sospecha de que los órganos podrían provenir del extranjero, motivo por el que el tiempo de espera se podría haber reducido. Noruega colabora con la organización Scandiatransplant de intercambio de órganos para los países de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Estonia.

La monarquía noruega, además, mantiene estrechos lazos con los países escandinavos, donde están muy pendientes de la salud de la princesa. "Entiendo que la operación salió bien y me alegro mucho. Nuestros pensamientos están con la princesa y su familia", declaró la reina María de Dinamarca en un acto oficial.

No se ha especificado el día en el que se llevó a cabo el traslado de los pulmones para salvaguardar el anonimato del donante. Por ley están obligados a guardar esa confidencialidad. Ni el paciente receptor ni su familia pueden conocer la identidad del donante.

En la UCI

Fue el pasado 17 de junio cuando la Casa Real informó sobre la operación de trasplante de pulmón de Mette-Marit. En un comunicado difundido en su página web aseguraron que ya la intervención ya se había producido y que la esposa de Haakon de Noruega se encontraba bien.

"El trasplante de pulmón ha sido un éxito hasta el momento. Nos complace que todo haya evolucionado favorablemente hasta el momento", aseguró Arnt Fiane, jefe del Programa de Trasplante de Corazón y Pulmón del Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet.

La princesa ingrid saliendo del hospital. GTRES

En ese mismo comunicado se advertía que Mette-Marit, de acuerdo con el protocolo habitual, tendrá que permanecer ingresada en el hospital durante las próximas semanas. De momento, se encuentra en la UCI para estar totalmente vigilada ya que los días posteriores a este tipo de intervenciones son cruciales.

Su esposo, que ha adaptado su agenda real para cuidar de su mujer, y sus hijos ya han visitado a Mette-Marit. Incluso Marius Borg (29), que está en prisión preventiva, ha gozado de un permiso especial para abandonar por unas horas la prisión y poder ir al hospital para ver a su madre.

Recordar que dos días antes de que se informara de la operación de la princesa, su primogénito era condenadopor el Tribunal de Oslo a cuatro años de cárcel por dos violaciones y una agresión a una de sus exparejas.