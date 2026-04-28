Nuevo escándalo en torno a Mette-Marit: un festival de cine rompe el contrato con ella tras su relación con Jeffrey Epstein

La princesa Mette-Marit, en una fotografía de archivo. Gtres

Nueva crisis de imagen en torno a la princesa Mette-Marit (52 años). El Festival de Cine Amandus, uno de los principales espacios creativos para jóvenes cineastas en Noruega, ha decidido poner fin a su colaboración con la princesa heredera.

La ruptura, anunciada mediante un comunicado oficial, llega después de varios meses de deliberaciones internas y tras conocerse la estrecha y prolongada amistad que la princesa mantuvo con Epstein, el financiero estadounidense condenado por delitos sexuales.

La organización considera que continuar con la vinculación comprometería los valores fundamentales del festival.

La decisión ha sido comunicada por el presidente del festival, Jens Uwe Korten, quien explica que el objetivo principal ha sido "proteger los valores y la credibilidad del festival".

Mette-Marit junto a su marido, Haakon, en una imagen de archivo. Gtres

En su declaración, Korten subraya que se trataba de una resolución "exigente pero necesaria", adoptada tras un proceso de reflexión profundo.

El festival, dirigido a jóvenes menores de 20 años, se define por su apuesta por la inclusión, la alfabetización mediática y la construcción de comunidad.

Cualquier elemento que pudiera debilitar estos principios, señala, obliga a la organización a actuar con firmeza.

La ruptura con la princesa heredera se produjo después de una votación en la junta directiva del festival.

Según explicó la organización, el asunto se ha seguido de cerca desde que, durante el invierno, se hiciera pública la relación de amistad que Mette-Marit mantuvo durante años con Epstein.

Aunque la Princesa ya había reconocido ese vínculo en ocasiones anteriores, la revelación de nuevos detalles reavivó el debate sobre la conveniencia de mantener su papel como mecenas del festival.

La Princesa, en una imagen de archivo. Gtres

El 9 de febrero, la junta directiva informó tanto al Palacio como a los medios de comunicación de que esperaban una declaración más detallada por parte de la princesa antes de tomar una decisión definitiva.

La entrevista concedida por Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon a la cadena pública NRK, emitida el 20 de marzo, llegó cuando el festival se encontraba en la fase final de su edición de 2026.

Según el comunicado, ese calendario impidió mantener las conversaciones necesarias con el Palacio en ese momento.

Tras la Semana Santa, la junta retomó el análisis del caso y llevó a cabo una evaluación exhaustiva. El resultado fue la conclusión de que la colaboración debía terminar.

La organización insiste en que se trató de un "ejercicio de equilibrio complejo", pero que la prioridad debía ser preservar la integridad del festival y la confianza del público joven al que se dirige.

Mette-Marit, mecenas

La princesa heredera ha sido durante años una figura destacada en el Festival Amandus.

Su apoyo institucional y su presencia en diversas actividades habían contribuido a dar visibilidad al certamen, que se ha consolidado como una plataforma clave para el talento emergente en Noruega.

Su implicación se enmarcaba en su interés por la cultura, la educación y el trabajo con jóvenes, áreas en las que ha desarrollado buena parte de su agenda oficial.

Sin embargo, la relación con Epstein ha generado un debate público en Noruega desde que se conocieran detalles adicionales sobre los encuentros que mantuvieron.

Mette-Marit ha reconocido públicamente que su relación con él fue un error y ha explicado que desconocía la magnitud de los delitos cometidos por el financiero.

Mette-Marit, en un acto institucional hace unas semanas. Gtres

Aun así, la controversia ha continuado, especialmente entre organizaciones que trabajan con jóvenes o que promueven valores de igualdad y seguridad.

El Festival Amandus, también conocido simplemente como Amandus, es un certamen dedicado a jóvenes cineastas menores de 20 años.

Su misión es fomentar la creatividad audiovisual, ofrecer formación y crear un espacio seguro donde los participantes puedan desarrollar sus habilidades.

Débil salud y juicio

En las últimas semanas, su estado de salud ha generado preocupación después de que se difundieran imágenes en las que aparecía utilizando oxígeno suplementario durante un acto oficial, un recordatorio de la enfermedad pulmonar crónica que padece.

Mientras la Casa Real noruega insiste en que la Princesa continúa cumpliendo compromisos "en la medida en que su salud lo permite", la presión mediática se intensifica justo cuando se acerca la resolución del juicio de su hijo Marius Borg (29).