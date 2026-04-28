Un experto en lectura de labios revela lo que Carlos III le dice a Trump en su reencuentro días después del intento de asesinato

El rey Carlos III junto a Donald Trump, la esposa de éste y Camilla, en la Casa Blanca. Gtres

La llegada del rey Carlos III (77 años) y su esposa, Camilla, a la Casa Blanca, este pasado lunes, 27 de abril, ha estado marcada por un ambiente de extrema seguridad tras el intento de asesinato que vivieron Donald Trump (79) y su mujer, Melania Trump (56) días atrás.

The Sun informa que el monarca y el líder republicano, además, han protagonizado una conversación en la que se han abordado temas tan delicados como el reciente intento de tiroteo, la situación con Rusia y las intenciones de Vladímir Putin (73).

El encuentro, que ha tenido lugar apenas 48 horas después del incidente armado, se ha desarrollado en el jardín sur de la residencia presidencial, donde ambos mandatarios han intercambiado impresiones antes de posar para los fotógrafos.

La experta en lectura de labios forense Nicola Hickling observa con detalle la escena y asegura al tabloide británico que el presidente estadounidense inicia la conversación con una referencia directa al ataque frustrado.

El matrimonio Trump esperando a Carlos III y a su esposa para saludarlos. Gtres

Según su análisis, Trump se dirige al monarca con un comentario breve pero contundente: "Este tiroteo…", antes de añadir: "¿Estás bien? No es algo bueno… No estaba preparado, pero ahora sí lo estoy".

Hickling sostiene que el Presidente hace una pausa antes de continuar con un asunto aún más sensible: la guerra en Ucrania y las intenciones del presidente ruso.

De acuerdo con la experta, Trump afirma: "Ahora mismo estoy hablando con Putin… quiere la guerra", a lo que el Rey responde que "lo discutirían más tarde".

Sin embargo, el Presidente insiste: "Quiere más", recibiendo de nuevo una respuesta prudente del monarca: "En otra ocasión".

Hickling asegura que Trump baja el tono antes de advertir: "Tengo la sensación de que… si hace lo que dice, acabará con la población".

Trump charlando con Carlos III. Gtres

El Rey, según esta interpretación, reitera que abordarían el asunto más adelante, antes de que ambos retomaran una conversación más ligera sobre el salón de baile de la Casa Blanca.

El análisis de Hickling no ha sido el único. El experto en lectura de labios Jeremy Freeman también trata de descifrar el intercambio inicial entre las dos parejas.

Según explica a The Sun, tras estrechar la mano del Presidente, el Rey comenta: "Hola, es un placer estar aquí", antes de dirigirse a Melania Trump con un "Es un gusto verte".

Freeman señala que Melania Trump y Camilla han intercambiado saludos breves y que el Presidente, en tono distendido, les pregunta: "¿Qué está pasando aquí?", provocando risas entre los cuatro.

No obstante, el especialista subraya que la conversación posterior entre Trump y el monarca fue "demasiado inconexa" para poder analizarla con precisión.

Donald Trump charlando con Carlos III. Gtres

Tras este recibimiento en los jardines, las dos parejas se dirigen al interior de la Casa Blanca para disfrutar de un té privado en el Salón Verde de la Planta Alta.

La reunión, prevista inicialmente para unos 20 minutos, se ha prolongado hasta los 45, según fuentes citadas por el mismo medio.

En total, el tiempo que los Reyes han pasado con los Trump en la residencia presidencial supera con creces la media hora que figuraba en la agenda oficial. La visita de Estado se produce en un contexto especialmente delicado.

Antes de que el avión real aterrizara en la Base Conjunta Andrews, el palacio había señalado que serían necesarios "ajustes menores" en el programa tras el intento de tiroteo ocurrido durante un acto al que asistía el presidente estadounidense.

Trump, según recoge The Sun, garantizó que el monarca estaría "muy seguro" durante su estancia en el país, un mensaje que buscaba transmitir tranquilidad tras el incidente en el que un hombre armado logró acercarse peligrosamente a un evento presidencial.

A su llegada a Washington, los Reyes han sido recibidos por altos funcionarios del Gobierno y de la embajada británica, que formaron una línea de bienvenida en la pista antes de que la comitiva real fuera trasladada rápidamente a través de la capital estadounidense.

El monarca y el presidente de EUUU junto a sus esposas. Gtres

La seguridad, reforzada de manera excepcional, acompañó cada movimiento de la pareja real desde su aterrizaje hasta su entrada en la Casa Blanca.

Tras su estancia en Washington, el Rey tiene previsto viajar a las Bermudas, donde realizará su primera visita oficial como monarca a un territorio británico de ultramar.

Este desplazamiento, que forma parte de la agenda internacional del soberano, busca reforzar los lazos con la comunidad local y subraya la importancia de los territorios de ultramar dentro de la estructura institucional británica.