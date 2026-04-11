El rey Juan Carlos, arropado por sus hijas Elena y Cristina y su nieto Froilán en su homenaje en la Asamblea Nacional, en París

La Asamblea Nacional francesa ha querido reconocer al Emérito con el Premio Especial del Libro Político por sus memorias 'Reconciliación'. GTRES

Día especialmente emotivo el que ha vivido el rey Juan Carlos I (88 años) este sábado, 11 de abril. En un acto cargado de simbolismo, el rey Emérito ha recibido hoy en París el Premio Especial del Libro Político, un galardón que reconoce Reconciliación, la obra escrita junto a la historiadora Laurence Debray (50).

Presidido por la historiadora Annette Wieviorka (78), especialista en la Segunda Guerra Mundial, el jurado ha destacado el valor de las memorias del padre del rey Felipe VI (58).

El libro, publicado primero en Francia en noviembre de 2025 y, un mes después, en español, ha vendido más de 150.000 ejemplares solo en su edición en castellano.

El Día del Libro Político, cita ineludible en la Asamblea Nacional francesa, que suele celebrarse en abril, ha reunido a autores, académicos y figuras públicas en una jornada que este año ha roto récords.

Prueba de ello es que las entradas para este acto, celebrado en la Sala de Fiestas de la Cámara Baja del Parlamento galo, -la Assemblée nationale-, se agotaron poco después de anunciarse. Y han atraído a destacadas personalidades de las letras, artes, negocios y medios.

Juan Carlos, visiblemente conmovido, ha contado con el apoyo de sus hijas, las infantas Elena (60) y Cristina (62), y ha estado acompañado también por su nieto, Froilán de Marichalar (27).

El rey Juan Carlos I, acompañado por dos de sus escoltas, en la 35ª edición del Libro Político, en París. GTRES

Entre los invitados han destacado el periodista Stéphane Bern, experto en realezas y autor de la última entrevista televisiva al rey.

También han estado presentes el empresario Marc Ladreit de Lacharrière; y ex primeros ministros como Élisabeth Borne y Manuel Valls, casado con la catalana Susana Gallardo Torrededia.

Entre las autoridades francesas presentes: la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet.

La infanta Elena, junto con su hermana Cristina y su hijo Froilán, ha acompañado a su padre, el rey Emérito, en su homenaje en París. GTRES

Elena ha lucido un conjunto de pantalón y blusa en rosa pálido, chaqueta salmón y collar de perlas, mientras Cristina ha apostado por un sobrio total black.

Laurence Debray, con traje pantalón azul celeste y camelia blanca, estuvo arropada por su madre, Elizabeth Burgos, traductora de la edición española, y Juliette Deschamps, directora de teatro y dueña de la galería madrileña Monte Esquinza 36.

El rey Juan Carlos ha participado en la ceremonia del Día del Libro Político en Paris, donde el jurado ha reconocido el valor testimonial de 'Reconciliación', su libro autobiográfico.

"El presente no me abruma"

"Ahora, cuando miro hacia atrás, el presente no me abruma, aunque a veces puede entristecerme", ha destacado en su discurso, que ha leído en un perfecto francés.

Sincero, no ha pasado por alto el detalle que tanto ha llamado la atención a nivel internacional: el hecho de que un rey publique su autobiografía.

En ese sentido, ha defendido la necesidad de narrar su vida en primera persona en las "miles de páginas" de su libro.

"Sé que no es habitual que un rey escriba sus memorias... No he elegido el título del libro de mis memorias: Reconciliación. Pero creo que es la palabra que mejor resume el principal logro de mi vida pública", ha reconocido.

#Canal24Horas | Juan Carlos I, en la recepción del premio especial del Jurado de la Jornada del Libro Político de Francia.



"Doy las gracias a Francia por haber acogido este libro con tanta generosidad. Sé que la versión española ha sido un éxito editorial. Confirma que hay… pic.twitter.com/VF4cMMT3Fp — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 11, 2026

"Nadie es profeta en su tierra"

"Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y que siempre habrá juicios divergentes sobre todo. Pero siempre he tenido claro que la democracia, el respeto de los derechos humanos y el progreso de la sociedad española eran los objetivos por los que quería obrar", ha subrayado.

Otro punto de su discurso se ha centrado en su papel en la Transición: "Haber iniciado y fomentado la reconciliación de España consigo misma, tras una larga dictadura y una guerra civil, llevándola a pasar, de la forma más pacífica posible y en muy poco tiempo, a una democracia plena y completa".

"He querido mostrar en mis memorias mi orgullo de ver cómo España se ha transformado de manera radical y positiva en todos los niveles en el curso de mi reinado", ha agregado.

El rey Juan Carlos, junto a Laurence Debray, autora de su libro de memorias, 'Reconciliación', en París. GTRES.

Juan Carlos I, que comenzó su reinado el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Francisco Franco, ha recordado que al asumir su reinado quiso devolver los poderes del Estado a "su legítimo propietario, el pueblo español".

Además, ha hecho hincapié en que ese proceso supuso una "ruptura radical" y ha recordado que el cambio quedó consagrado en la Constitución española de 1978.

Por último, ha querido mostrar su gratitud por el premio concedido en Francia, un país con el que ha asegurado mantener un vínculo especial.

También ha señalado que esta distinción supone un reconocimiento a su relato personal sobre la evolución que ha experimentado España a lo largo de su reinado. Uno que se extendió hasta su abdicación, el 19 de junio de 2014 en favor de su hijo Felipe VI.

Este homenaje, que une memorias personales y reconciliación histórica, consolida la influencia europea de Juan Carlos en un momento de renovado interés por su legado. Sobre todo en Francia, donde este sábado se le ha rendido un tributo muy especial. Un acto que ha estado marcado por destacadas ausencias. La más notable: la de su mujer, la reina Sofía (87).