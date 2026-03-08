La majestuosa residencia de Isabel II en Edimburgo abre sus puertas al público: las exclusivas estancias y el precio a pagar

2026 acaba de empezar como aquel que dice. Eso no quita que los fanáticos de las historias royal ya se aventuren a decir que este ha sido uno de los años más negros para la Familia Real británica.

La detención -y posterior puesta en libertad- del expríncipe Andrés (66 años) el pasado 19 de febrero por su vinculación con el 'caso Epstein' marcó un precedente en el seno de los Windsor.

Nunca antes un miembro de la realeza británica de la era moderna había sido arrestado por presunta mala conducta.

El entonces Andrés de York junto a su madre, Isabel II, en una imagen captada en 2011. Gtres

El llamado 'caso Epstein', con Andrés Mountbatten entre los presuntos implicados, llevó a muchos a poner el foco en la díficil situación del actual rey Carlos III (77) y el futuro reinado de Guillermo de Inglaterra (43).

Otros tantos, sin embargo, echaron la vista años atrás y rebobinaron a aquel febrero de 2022. Siete meses antes de su fallecimiento, la reina Isabel II ayudó al expríncipe Andrés a pagar una millonaria indemnización a Virginia Giuffre, la mujer que lo denunció por abuso sexual.

Los medios de comunicación especializados en crónica social han afirmado siempre que el exmarido de Sarah Ferguson (66) era el hijo favorito de la Reina. Aquel por quien Isabel II sentía auténtica devoción.

Casualidad o no, al exprincipe Andrés le tocará compartir protagonismo cuando se haga balance de este 2026 con su madre.

The private apartments used by Queen Elizabeth II at the Palace of Holyroodhouse, the monarch’s official residence in Scotland, will open to visitors for the first time from May 21 to September 10, 2026 to mark the centenary of her birth. pic.twitter.com/CNHmngGIt4 — Richard Palmer (@RoyalReporter) March 6, 2026

El próximo 21 de abril, la reina más longeva de la historia reciente, cumpliría 100 años. Un acontecimiento histórico que Reino Unido no quiere dejar en balde.

El Palacio de Holyroodhouse, la residencia oficial de la monarca en Edimburgo, abrirá sus puertas por primera vez al público para conmemorar el centenario de su nacimiento en 1926.

Los acérrimos seguidores de la realeza británica tendrán acceso a los apartamentos personales que compartió Isabel II con su difunto esposo, el príncipe Felipe.

El proyecto comenzará el próximo 21 de mayo y se extenderá hasta el 10 de septiembre. Un total de 100 días en el que guías expertos explicarán los detalles de cada una de las habitaciones que utilizó lsabel II durante su reinado de siete décadas.

Algunas de las estancias son el vestidor de la Reina, donde preparaba para sus compromisos oficiales, y la sala de estar, el lugar donde trabajaba y se relajaba viendo las carreras de caballo en televisión.

Otro de le los cuartos que se encontrará abierto al público es el Salón Real de Desayunos, que está decorado con magníficos tapices flamencos, tejidos alrededor de 1650, que presentan un hermoso diseño de una pérgola que enmarca un florero ornamentado.

Los tapices se colocaron en la sala en la década de 1920 a petición de los abuelos de la Reina Isabel, el Rey Jorge V y la Reina María. En el centro de la sala hay una pequeña mesa circular, con una vajilla sencilla que dista mucho de la recargada vajilla que se exhibía en banquetes de estado y ocasiones formales.

Otras estancias del Palacio de Hollyroodhouse.

Los visitantes, además, podrán ver fragmentos de piezas que fueron suministradas al Palacio en 1796 en preparación para la llegada de Carlos Felipe, conde de Artois, cuñado de María Antonieta y futuro Carlos X de Francia, quien se refugió en el Palacio durante la Revolución Francesa.

Aunque no será hasta el próximo mes de mayo cuando el Palacio de Holyroodhouse abra sus puertas al público, lo cierto es que desde este lunes, 9 de marzo, los suscriptores de Royal Collection Trust -la organización que preserva la Colección Real- pueden obtener acceso prioritario a 61 libras -poco más de 70 euros-.

La venta general, eso sí, tendrá lugar el próximo día 12 y oscilará entre las 71 y 75 libras -81 y 86 euros, respectivamente-.

Polémica respuesta

La apertura del Palacio de Holyroodhouse al público no ha estado extenta de polémica. De hecho, el propio Royal Collection Trust ha descrito como tildado de "rara" la oportunidad de que los fanáticos de la realeza puedan conocer de cerca las estancias de los antiguos reyes de Inglaterra.

Isabel II y Felipe de Edimburgo en Ascot en el año 2016. Gtres

Emma Stead, curadora del Palacio de Holyroodhouse, también ha mostrado su opinión al respecto.

"El conocido amor de la reina Isabel II por Escocia adquirirá un nuevo contexto a través de este acceso único y especial a los apartamentos privados, donde los visitantes disfrutarán de una nueva perspectiva del uso formal e informal del palacio real de Edimburgo", ha revelado.