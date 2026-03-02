El emérito Juan Carlos, en un hotel en Abu Dabi "tranquilo y a salvo" en medio del conflicto de EEUU e Israel contra Irán

El conflicto bélico de Estados Unidos e Israel contra Irán ha trastocado de la noche a la mañana la vida de numerosos mortales. Entre ellos se encuentra precisamente Juan Carlos I (88 años), quien vive desde 2020 en Abu Dabi, una de las zonas afectadas.

A pesar de que reside en una franja de conflicto muy inestable y peligrosa, el rey emérito se encuentra en un hotel "tranquilo y a salvo".

Según ha podido conocer la revista ¡HOLA! a través de fuentes cercanas a Juan Carlos, el padre de Felipe VI (57) no puede moverse de Abu Dabi porque el "espacio aéreo está cerrado".

Juan Carlos I, en Galicia en noviembre de 2025. Gtres

La cabecera rosa además aclara que Juan Carlos "no percibe el riesgo como el resto de la humanidad".

El que fuera jefe del Estado español, cabe aclarar, permanece en un hotel desde hace poco más de un mes con motivo de las obras de su casa en Abu Dabi. Es decir, se descarta que haya sido evacuado por el conflicto en Oriente Medio.

Por el momento, a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos, el Emérito no rechaza volver a mediados de marzo a Sanxenxo, Pontevedra, para participar en las regatas, ocasión en la que volvería a alojarse en casa de su amigo Pedro Campos.

Juan Carlos de Borbón en una de sus últimas visitas a Sanxenxo para participar en las regatas. Europa Press

La presencia de Juan Carlos en Galicia está prevista para el próximo 11 de marzo, cuando volverá a subirse a El Bribón. Y es que el fin de semana del 14 y 15 de marzo se disputará el evento deportivo que tanto gusta al Emérito.

En la mañana de este lunes, 2 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares (53), ha sido preguntado sobre la situación del exjefe del Estado español.

La realidad en Emiratos "es la que es: el espacio aéreo está cerrado", y ha agregado que "cualquier español, incluido el rey emérito, tiene la atención y el apoyo de la embajada".

El conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha llevado a Juan Carlos I a permanecer en Abu Dabi sin una fecha de vuelta oficial.

Felipe VI junto a Juan Carlos I.

Una realidad que, casualidades del destino o no, se produce en una semana en la que el traslado del exsoberano a España ha vuelto a ser objeto de debate.

La reciente desclasificación de los archivos del 23-F ha llevado a numerosas figuras políticas del territorio nacional a abordar un posible regreso de Juan Carlos a su país natal.

Alberto Núñez Feijóo (64), el presidente del Partido Popular, de hecho, llegó a expresar su deseo de que el rey emérito volviera a España.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños (50), por otro lado, dejó claro que la decisión de regresar o no le corresponde exclusivamente a él y a la Casa Real, no al Gobierno.

Juan Carlos I junto a su mujer, su hijo Felipe VI, Letizia y sus nietas Leonor y Sofía, en Palma, en 2018. Gtres Gtres

La Casa del Rey no tardó en reaccionar al debate y expresó, a través de un comunicado, que era el propio Juan Carlos quien tenía la última palabra.

El exmonarca, cabe recordar, ponía como condición para volver vivir en Zarzuela porque "quiere dormir en su cama".

La salud de Juan Carlos

Qué duda cabe que un conflicto de tal magnitud es siempre preocupante cuanto menos. Eso sí, el foco ha estado puesto sobre Juan Carlos I especialmente por su estado de salud.

El padre de la infanta Elena (62) cumplió 88 años el pasado mes de enero y muchas han sido las teorías sobre la verdad de su salud durante estos últimos años.

Hace escasas semanas, Carlos Herrera (68), íntimo amigo del Emérito, se desplazó hasta Abu Dabi para mantener un encuentro privado con él. Desde allí, el periodista transmitió un mensaje esperanzador de Juan Carlos.

Juan Carlos I y Carlos Herrera, en una fotografía publicada por el periodista en enero de 2022 en su perfil de Instagram.

"Estoy excelentemente bien. Tengo los achaques normales de mi vida. (...) Ya me gustaría tener 20 años", aseveró el rey emérito a Herrera, pese a las continuas imágenes de Juan Carlos siendo trasladado en silla de ruedas.

Carlos Herrera y Juan Carlos I no se reunieron en la residencia del Emérito en Abu Dabi, pues continúa en obras. En su defecto, se reunieron en un hotel de la capital emiratí. El mismo establecimiento en el que permanece ahora el exmonarca en medio del creciente conflicto de Oriente Medio.