La Corona noruega, en jaque: el enigmático viaje del rey Harald y la difícil situación de Haakon en plena crisis institucional

Harald y Haakon de Noruega en un montaje de JALEOS. Gtres

El pasado 19 de enero, Haakon de Noruega (52 años) comenzó a ejercer de regente. Es decir, asumió las funciones de su padre, el rey Harald (88), de manera temporal.

¿El motivo? El monarca emprendió un "viaje privado en el extranjero", según comunicó la Casa Real.

Una medida, en principio impuesta hasta el pasado 22 de enero. Sin embargo, la regencia de Haakon se extendió hasta este pasado lunes, día 26, por la misma razón: "Su Majestad el Rey se encuentra de visita privada en el extranjero", explicaron.

Haakon y su padre en una imagen de archivo. Gtres

La Casa Real se ha mantenido parca en detalles. Por tratarse de un viaje privado, el paradero de Harald no ha trascendido.

Tampoco se sabe si le ha acompañado su mujer, pues la reina Sonia (88) no tiene actos previstos hasta este próximo jueves, 29 de enero. El mismo día que el soberano retomará sus compromisos institucionales acudiendo a una audiencia fija junto a su hijo.

"No sabemos qué estará haciendo el Rey, pero el año pasado por estas fechas estaba de cacería con buenos amigos", recordó Caroline Vegle, experta en realeza, al periódico local Se og Hor.

Sea como fuere, la misteriosa y prolongada ausencia de Harald ha sido llamativa, pues acontece en un momento álgido para la Corona. Pero sobre todo, para su heredero.

Hace apenas una semana, coincidiendo con el inicio de la regencia del príncipe Haakon, trascendió que su hijastro, Marius Borg (29), admitía haber transportado kilos de marihuana. Una polémica información que se conocía previo a la celebración de su juicio por varios casos de presunta violación y maltrato.

"Admite la culpa de este episodio antiguo, en el que en una única ocasión transportó marihuana de 'A' a 'B' sin ganar una corona. Y también admite los otros puntos nuevos de la acusación", reconoció la abogada de Marius Borg a la agencia noruega NTB.

Mette-Marit y Haakon en un acto en Oslo el pasado junio. Gtres

De acuerdo con la información publicada en el citado medio, que ha visto el texto de la acusación, el hijastro del príncipe Haakon recibió tres kilos y medio de marihuana en julio de 2020 y se los llevó a otra persona en Tønsberg, al sur de Oslo.

La Fiscalía noruega confirmó a la televisión pública NRK y al diario Aftenposten que, aparte de un delito de drogas, se han añadido a la acusación otros más de tráfico y de quebrantar la prohibición de acercarse a una persona.

Un nuevo revés para el hijo de Mette-Marit (52) previo a la celebración de su esperado y polémico juicio.

Será el próximo 3 de febrero cuando el Tribunal del distrito de Oslo dicte veredicto en el ya bautizado como caso Marius Borg, que se remonta cerca de un año y medio atrás.

Fue en agosto de 2024 cuando el hijastro del príncipe Haakon terminó siendo detenido por primera vez tras un incidente en el apartamento de quien fuera su pareja en aquel entonces.

Posteriormente, Borg resultó detenido en varias ocasiones más. Una situación que no solo llevó a cuestionar su persona. También así la reputación de la Familia Real nórdica vio su reputación dañada.

La Familia Real de Noruega en la celebración del Día Nacional. Gtres

El foco, sobre todo, se ha puesto en Haakon. No solo por tratarse de su hijastro. También porque indirectamente se le ha señalado como el único de la Corona Noruega que salvaguarda la monarquía ante las polémicas y los constantes problemas de salud.

Su mujer, la princesa Mette-Marit, ha estado especialmente delicada. Padece fibrosis pulmonar y ha empeorado en los últimos tiempos.

La futura reina consorte ha tenido que estar de baja médica en varias ocasiones y sus médicos evalúan la posibilidad de un trasplante de pulmón.

En los últimos años, Haakon también ha tenido que hacer frente a los problemas de salud de sus padres. Harald y Sonia han sido sometidos a intervenciones para implantarles un marcapasos en el corazón.

Marius Borg junto a Mette-Marit y Haakon de Noruega en una imagen de archivo. Gtres

Haakon es quien ha lidiado con toda esta serie de acontecimientos que han puesto en jaque a la Corona noruega. No solo porque él es el heredero al trono, sino porque también es el único hijo en activo de los actuales monarcas.

Marta Luisa (54), la hermana del príncipe Haakon, permanece alejada de sus deberes reales desde 2022 tras su polémica relación -y posterior boda- con el chamán Durek Verrett (51).

El viaje de Ingrid

En plena crisis, la princesa Ingrid, segunda en la línea de sucesión al trono, también se ha convertido en una suerte de salvavidas para la Familia Real.

En medio del caos y ante la expectación por el juicio de su hermano Marius, la princesa Ingrid ha viajado a Finnmark, la zona más al norte de la Europa continental. En las primeras imágenes se le ha visto conduciendo una motonieve y contemplando las auroras boreales.

Por otro lado, ha visitado el campamento que hay dentro del Parque Nacional de Anárjohka y la escuela de Karasjok y la sede del Parlamento. Este martes, día 27, acudirá al colegio de Kirkenes y al instituto de Tana, donde conducirá un trineo tirado por perros.

La hija del príncipe Haakon de Noruega cerrará su agenda con una reunión con la comunidad empresarial y las organizaciones de voluntariado que trabajan en Sør-Varanger.