La imagen del rey Juan Carlos que preocupa: su biógrafa afirma que tiene problemas de salud "bastante serios"

El rey emérito Juan Carlos y Al-Bader Al-Sabah, presidente de la Federación Acuática Asiática, en una imagen de sus redes sociales.

El pasado 15 de enero, Irene de Grecia fallecía a los 83 años. Tras su muerte, se celebró un responso en Madrid y un posterior funeral en Atenas.

Hasta ambos destinos se desplazó la Familia Real. El emérito Juan Carlos (88 años), pese a su estrecho vínculo en vida con la hermana de la reina Sofía (87), causó baja por "consejo médico".

Ahora, diez días después del último adiós a la Princesa, ha trascendido una imagen del exjefe del Estado que ha dado la vuelta al mundo.

El rey emérito Juan Carlos y Al-Bader Al-Sabah, presidente de la Federación Acuática Asiática, en una imagen de sus redes sociales.

La instantánea muestra a Juan Carlos junto a Al-Bader Al-Sabah, presidente de la Federación Acuática Asiática y figura relevante en Kuwait.

Una foto publicada por el árabe, que data precisamente del pasado 15 de enero, coincidiendo con el fallecimiento de Irene de Grecia.

En la imagen, el Emérito y el jeque se muestran sentados en lo que parece ser la mesa de un restaurante. De hecho, según Informalia, el exsoberano español no acudió al sepelio de la Princesa porque se encontraba en Suiza celebrando el 74 cumpleaños del rey Fuad II de Egipto.

Esto, sin embargo, no es lo más reseñable de la instantánea.

El padre del rey Felipe VI (57) ha llamado la atención de propios y extraños por su aspecto descuidado. En la foto, Juan Carlos aparece vestido con una camiseta de algodón y una chaqueta de chándal.

Además, visible es su pelo despeinado y un rostro algo desmejorado.

Así, la imagen del Emérito almorzando con el jeque Khaled Al-Badr Muhammad Al-Ahmed Al-Sabah ha generado una inmensa preocupación por su desmejorada imagen.

La instantánea, cabe mencionar, ha sido eliminada del perfil de Instagram de Al-Bader Al-Sabah. Al cierre de este artículo, no es posible encontrar rastro alguno de la imagen en la red social.

Irene de Grecia junto a los Reyes eméritos en un acto en Madrid en 1998. Gtres

La baja de Juan Carlos I al funeral de Irene de Grecia ha dado pie ahora a un sinfín de especulaciones. Informalia revelaba hace apenas unas horas que el Emérito se encontraba en Suiza, celebrando el cumpleaños del árabe.

La revista ¡HOLA!, por su parte, afirma haber hablado con Laurence Debray (50), la autora de Reconciliación, las memorias del Emérito.

"Yo estaba con él en Abu Dabi. No se mueve de Abu Dabi desde Navidad por razones de salud. Sus médicos no lo dejan", ha asegurado la francesa a la cabecera rosa.

Debray, así, ha incidido en la condición de salud de Juan Carlos, remarcando que el Emérito tiene problemas de salud "bastante serios". Su equipo médico, así, no quiere que se canse y prefiere que guarde reposo y viaje lo menos posible.

Froilán, junto a su abuelo Juan Carlos en Abu Dabi. Gtres

El rey emérito cumplió 88 años el pasado 5 de enero. Una marcada fecha que celebró en Abu Dabi junto a sus dos hijas, las infantas Elena (62) y Cristina (60).

Además, tal y como confesó EL ESPAÑOL unas semanas atrás, Juan Carlos I se mantiene muy unido a su nieto mayor, Froilán (27), quien reside en su mismo país desde el año 2023.