¿Dónde está Sarah Ferguson? Su 'desaparición' mientras aparecen nuevas fotos suyas en los archivos del 'caso Epstein'

Sarah Ferguson (66 años) ha vivido uno de los años más complicados de su privilegiada vida.

El pasado mes de septiembre, salieron a la luz varios mails que la exmujer de Andrés Mountbatten (65) había intercambiado en 2011 con Jeffrey Epstein. Una serie de mensajes que ponían en jaque su reputación.

Este vínculo con el malogrado magnate llevó a la ya exduquesa de York a perder sus trabajos en televisión y varias ONG's le retiraron sus patronatos.

La polémica, sin embargo, sigue sin cesar varios meses después. Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos ha publicado numerosos archivos del conocido como caso Epstein.

Entre los cerca de 4.000 documentos existentes se han encontrado nuevas imágenes de Sarah Ferguson. Una situación que confirma aún más la mayor caída a los infiernos de la exduquesa.

Podría afirmarse con total rotundidad que la madre de la princesa Beatriz (37) está viviendo sus navidades más difíciles. De hecho, no ha sido invitada a disfrutar estas marcadas fechas en Sandringham, como sí han hecho sus hijas.

Aunque los medios británicos manejan diversas teorías, se desconoce dónde está pasando Ferguson esta festividad. Nada se sabe de su paradero desde hace más de un mes. Tampoco hay fotografías recientes que puedan confirmarlo.

Cierto es que unos días atrás se habló de la presencia de Sarah y Andrés en el bautizo de su nieta Athena. Sin embargo, ningún medio de comunicación pudo fotografiar en el acto a la expareja.

A diferencia del expríncipe Andrés, quien ha sido captado estas últimas semanas montando a caballo, Ferguson no ha sido inmortalizada desde hace semanas.

Su salida más reciente, el bautizo de su nieta se dio en el funeral de la duquesa de Kent en la Catedral de Westminster, el pasado septiembre

En cuanto a sus redes, el último post de su perfil de Instagram, donde atesora cerca de 800.000 seguidores, data del 11 de septiembre. Desde entonces, la cuenta no ha sido actualizada y los comentarios de todas sus publicaciones están desactivados.

Tampoco se conoce con rotundidad el próximo hogar de la tía del príncipe Guillermo (43), cuya mudanza se prevé para este próximo mes de enero.

A finales del pasado de octubre, cabe recordar, se conoció que Andrés y Sarah debían abandonar Royal Lodge, la mansión que compartían desde hace años pese a estar divorciados desde 1996. Una orden respaldada por el propio Carlos III de Inglaterra (77).

Varios medios han asegurado que la exduquesa de York tendría previsto mudarse a la mansión de su hija Beatriz de York en los Cotswolds, valorada en 4 millones de euros.

Según confirmó en noviembre la revista británica Hello!, se habrían entregado allí bombonas de gas propano, "lo que sugiere que el espacio está listo para un uso inmediato durante el invierno".

Sin embargo, escasas son las informaciones que han trascendido desde entonces y los rumores continúan in crescendo.

Desde el momento en el que contrajo matrimonio con el expríncipe Andrés, Ferguson quedó situada en una posición privilegiada.

A pesar de divorciarse en el año 1996, siguió conservando el distintivo de duquesa de York a modo de cortesía y continuó participando en diversos actos relacionados con la Familia Real británica.

Ahora, todo aquello forma ya parte del pasado y Sarah Ferguson se encuentra en una especie de desaparición merecida. ¿Dónde está la exduquesa de York?

La polémica de Andrés Mountbatten

Fue el pasado octubre cuando el rey Carlos III despojó a Andrés de todos sus títulos reales. Entonces también le notificó que debía abandonar Royal Lodge, donde ha vivido durante más de 20 años y por la que no ha pagado el alquiler.

Un mes y medio después, Andrés sigue ocupando los espacios de Royal Lodge. Aunque ya ha recibido una notificación formal de desalojo, la mudanza no se ha efectuado.

La Familia Real buscaría evitar la presencia de Andrés en este periodo y por ello, su mudanza tendrá lugar tras la Navidad. Eso sí, según las últimas informaciones, no será de manera inmediata. No hay una fecha acordada y podría retrasarse hasta febrero.