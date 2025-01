El rey Felipe VI cumple 57 años: su intensa agenda en solitario y las incógnitas de su celebración

Este jueves, 30 de enero, el rey Felipe VI cumple 57 años y lo celebrará -al menos durante una parte del día-, trabajando. No ha despejado su agenda y tiene previsto tres actos que se llevarán a cabo en la Zarzuela.

Su Majestad recibirá en audiencia a los miembros de las dos últimas promociones del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado. El Rey también tiene agendado un encuentro con una representación de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, de la Fundación pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y de los participantes en la jornada 'Felipe VI: una década de reinado'. Por otro lado, se reunirá con el comité organizador de los actos conmemorativos del 1.200º aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia.

También será una jornada de trabajo para Letizia (52). La Reina se reunirá con la Asociación Española Contra el Cáncer, que presentará sus principales proyectos para el año 2025. Tendrá lugar en su sede de Madrid.

El rey Felipe VI durante un acto en Madrid el pasado martes, 28 de enero. Gtres

Respecto a los planes del Rey, de aquellos que están fuera de agenda, siguen siendo una incógnita. Cabe recordar que todo lo referente a la parcela personal de Felipe VI se maneja con privacidad. No obstante, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, en los últimos años ha celebrado su cumpleaños reunido con su entorno más cercano.

Tal y como publicó este periódico, en 2020, cuando cumplió 52, el monarca festejó junto a un grupo de amigos en un conocido restaurante madrileño, La Tragantía, especializado en comida española y situado en las inmediaciones del Parque Berlín. Entonces, el comedor del restaurante se cerró para el Rey y el reducido grupo de personas que le acompañó. No se encontraban ni la reina Letizia ni sus hijas.

Dos años más tarde, en 2022, este medio también descubrió los planes de Felipe VI. Para celebrar sus 54 años, el Rey viajó a Gales junto a Letizia y la infanta Sofía (17) para encontrarse allí con la princesa Leonor (19). Entonces la heredera cursaba el Bachillerato Internacional.

Este año, no obstante, las circunstancias son otras. La Princesa de Asturias se encuentra a bordo del Juan Sebastián Elcano, como parte de su formación militar. Fue el pasado jueves, 23 de enero, cuando el buque escuela zarpó de Las Palmas de Gran Canaria con destino a Brasil, a donde llegará el próximo 14 de febrero.

El Rey saliendo de la taberna andaluza donde celebró su 52 cumpleaños. EL ESPAÑOL

Por su parte, la infanta Sofía, según el calendario del UWC Atlantic College, sigue sus estudios en el UWC Atlantic College y no tiene vacaciones hasta el próximo 11 de abril cuando comenzará un periodo de descanso por Spring break. A priori, este jueves, ella no podría viajar a Madrid. El Rey, no obstante, sí podría desplazarse a Gales junto a la reina Letizia, pues no tienen actos previstos este próximo viernes, día 31, ni durante el fin de semana. Sobre ello, sin embargo, no hay información por pertenecer a su ámbito privado.

Con esta nueva vuelta al Sol, Felipe VI deja atrás una edad especial, marcada por la celebración de sus 10 años en el trono y sus dos décadas de matrimonio junto a la reina Letizia. Un aniversario significativo que, cabe recordar, dio pie a la creación del perfil de Instagram de Casa Real, siguiendo así la línea de otras monarquías europeas.

Respecto a las incógnitas en torno a la nueva vuelta al Sol de Su Majestad, también cabe señalar un posible homenaje a través del perfil de Instagram, una práctica extendida en la mayoría de las casas reales. Con la reina Letizia no se llegó a producir y desde la Corona han insistido en que se trata de un perfil "institucional" que "tiene como objetivo informar a los ciudadanos sobre las actividades de la Familia Real, así como las derivadas de la Casa de Su Majestad el Rey".

El pasado diciembre, no obstante, desde la red social hicieron un resumen del año de cada uno de los miembros en activo de la Familia Real y, si bien estuvo centrado en su 2024 institucional, compartieron algunas instantáneas que mostraban su lado más natural y cercano. En el caso de Felipe VI, por ejemplo, recordaron su histórico selfie junto a al reina Letizia en París o su espontánea celebración con la Selección de Fútbol tras su triunfo en la Eurocopa.