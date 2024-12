Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, felicitan la Navidad con una foto inédita y un homenaje a las víctimas de la DANA

Como cada año, la Casa de Su Majestad el Rey ha felicitado la Navidad a todos los españoles. En la mañana de este lunes, 16 de diciembre, se ha distribuido el tradicional christmas navideño. Felipe VI (56 años) y Letizia (52) han elegido un posado inédito y significativo junto a sus dos hijas, la princesa Leonor (19) y la infanta Sofía (18).

Este año, la felicitación de los Reyes presenta diversas novedades. La más destacable, el sentido homenaje a las víctimas de la DANA del pasado 29 de octubre.

El christmas abre con una foto de los Reyes y sus hijas, hechas en el Palacio Real y no publicada hasta ahora, después de presidir el Relevo Solemne de la Guardia Real con el que se iniciaron el 19 de junio de este año las actividades conmemorativas del X Aniversario de proclamación de Su Majestad el Rey.

La imagen inédita con la que los reyes y sus hijas felicitan la Navidad. Casa Real

Al abrir la felicitación, en el lado izquierdo aparece el siguiente fragmento del poema de Francisco Brines, como homenaje a los fallecidos y sus familias, y a las más de ochocientas mil personas afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre: "Y busco un rostro que refleje luz, alguien que como yo, teniendo muerte sólo, tenga también, como tuviera yo, venciéndola, la vida".

Cabe puntualizar que el poeta valenciano Francisco Brines, uno de los componentes de la generación del 50, recibió en 2021 en Elca, su domicilio en Oliva, el Premio Cervantes de manos de Sus Majestades los Reyes, ocho días antes de su fallecimiento. Fue una de las pocas ocasiones donde el Premio Cervantes se ha entregado fuera del Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

Mensaje en recuerdo a las víctimas de la DANA. Casa Real

En el lado derecho del interior de la Felicitación Navideña se lee el siguiente texto: "Feliz Navidad; juntos emprenderemos con confianza el nuevo año 2025". Como es habitual, también lo expresan en inglés: "Merry Christmas and may we all face the New Year with greater confidence" junto a las firmas de Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la infanta Sofía.

Cierra la felicitación, en la parte exterior, la imagen y lema elegido para conmemorar el X Aniversario de Felipe VI en el trono: "Servicio, compromiso y deber". Una frase que se utilizará en todos sus canales oficiales hasta el 19 de junio de 2025.

El mensaje de Navidad, firmado por los Reyes y sus dos hijas. Casa Real

"Los tres son elementos indispensables de un todo, actúan en equilibrio y se refuerza entre sí; y articulan el ejercicio de mis responsabilidades en defensa de los intereses generales de España", aseguró el Rey en la celebración de su décimo aniversario en el trono, el evento más significativo de Casa Real este 2024.

Felipe VI y Letiza han difundido su felicitación navideña cuatro días después de poner fin a su último viaje de Estado de 2024, que tuvo lugar en Italia. Lo han hecho, además, en un día en el que tienen su agenda completamente despejada. En 2023, el christmas se envío el día 12 de diciembre, pero este año, en esta fecha, la infanta Sofía protagonizó la agenda royal con su primer acto en solitario.