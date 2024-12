Marius Borg se escapa de la clínica de rehabilitación de Londres e intenta quebrantar una orden de alejamiento

Marius Borg (27 años) continúa copando titular tras titular y sus escándalos siguen salpicando como nunca antes a la Casa Real de Noruega. Tras permanecer en prisión preventiva durante una semana por su vinculación a dos supuestos casos de violación, el primogénito de la princesa Mette-Marit de Noruega (51) salía de la cárcel el pasado 27 de noviembre con tres órdenes de alejamiento a sus espaldas, pero sin restricciones de movilidad.

Lejos de dejar a un lado la polémica, Marius sigue siendo el protagonista indiscutible una vez más de los nórdicos. Tal y como ha dado a conocer la revista Se og Hør, el hermano de la princesa Ingrid Alexandra (20) puso rumbo a Londres solo unos días después de su salida de prisión. Allí, Borg ingresó en una clínica de rehabilitación para comenzar un tratamiento contra las adicciones que padece.

Sin embargo, según el citado medio, Marius Borg Høiby habría permanecido tan solo unos días en el centro británico. Este pasado domingo, 8 de diciembre, el joven se escapó de la clínica, interrumpiendo así su tratamiento y volviendo a poner a la Familia Real de Noruega en el ojo del huracán.

Marius Borg, junto a parte de la Familia Real noruega. Gtres

Tras su salida voluntaria del centro de rehabilitación británico, Marius Borg además intentó ponerse en contacto con una de las jóvenes a las que presuntamente habría agredido sexualmente, quebrantando así una de las órdenes de alejamiento que le fueron impuestas una vez se le concedió la libertad.

Cabe recordar que el primogénito de la futura reina de Noruega salió de prisión preventiva sin restricciones de movilidad pero con tres órdenes de alejamiento a tres mujeres distintas. Por este motivo, el intento de contacto de Marius con una de ellas podría llevarlo de nuevo a sentarse en los tribunales.

No es la primera vez que Borg ingresa en el centro de rehabilitación de Londres. El pasado 10 de noviembre, unos días antes de ser detenido por un nuevo episodio de violencia, el joven acudía junto al príncipe Haakon de Noruega (51) a la clínica de desintoxicación con el objetivo de frenar las adicciones que le venían acompañando desde hacía unos años.

Mette-Marit y Marius Borg en una imagen de archivo. Gtres

Fue el pasado mes de agosto cuando el primogénito de Mette-Marit confesó públicamente llevar un largo tiempo batallando contra las drogas. "He luchado contra el abuso de sustancias durante mucho tiempo, algo por lo que he estado en tratamiento en el pasado. Ahora lo retomaré y lo haré muy en serio", dijo entonces tras su detención policial. "El consumo de drogas y mis diagnósticos no me excusan. Quiero ser responsable de lo que he hecho", añadió.

La reaparición de su madre

La final de la Copa de Noruega de fútbol, celebrada el pasado sábado, 7 de diciembre, en el estadio Ullevaal de Oslo, supuso la primera reaparición pública de los príncipes herederos, Haakon y Mette-Marit de Noruega, desde que el pasado mes de noviembre Marius Borg entrara en prisión durante siete días.

Haakon y Mette-Marit de Noruega, en el en el estadio Ullevaal de Oslo. Gtres

La pareja fue fotografiada durante el evento disfrutando del partido en un ambiente discernido. Mette-Marit, conocida por su enorme discreción en actos oficiales, sorprendió a los medios por su carisma, un encuentro que finalizó con un cálido recibimiento de los príncipes a los jugadores desde la tribuna.