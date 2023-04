El embarazoso momento de Letizia con una fanática en Córdoba: la cara de la Reina ante el incómodo comentario

La reina Letizia (50 años) ha presidido este jueves, 13 de abril de 2023, el segundo y último acto de la semana tras el impasse de Semana Santa, y lo ha hecho con una de esas anécdotas que, rápidamente, se hacen virales en redes sociales. Se puede decir, sin miedo a equívoco, que la esposa de Felipe VI (55) ha vivido uno de los momentos más embarazosos de sus últimos años con una enfervorecida y espontánea fan.

La Reina se ha desplazado desde Madrid hasta la ciudad andaluza de Córdoba para presidir el acto central de la tercera jornada del Tour del Talento, y el anuncio del ganador del Premio Fundación Princesa de Girona 2023, que tiene como objetivo impulsar un movimiento por y para el futuro de los jóvenes de España, en la categoría de Artes y Letras.

Una cita en la que su vestimenta, como ya es costumbre, ha sido la gran protagonista. Letizia se ha decantado por un vestido de lo más primaveral a la vez que favorecedor. Para tan magno evento, ha estrenado un diseño lleno de color y primavera de la firma Cayro, confeccionado en tejido crepé, midi, con hombros marcados y manga corta abullonada.

La Reina saludando a los cordobeses este jueves 13 de abril. Gtres

No obstante, pese a las favorables críticas que ha recibido la Reina a ese respecto, su look no ha sido lo único que ha copado los titulares de la mayoría de medios de comunicación. Letizia ha vivido un momento que no olvidará con una fanática espontánea, que la ha piropeado y se ha declarado seguidora y admiradora acérrima de la monarquía y, en concreto, de la Familia Real.

En un momento dado de la jornada, antes de acceder al edificio en el que se ha celebrado el solemne acto, Letizia se ha detenido, amablamente, a saludar a los ciudadanos cordobeses que la vitoreaban a través de una improvisada valla. Mientras estrechaba manos y se tomaba selfies, una fan no dejaba de gritar desde lejos, reclamando la atención de la monarca: "¡Doña Letizia, Doña Letizia!".

Una mujer, a la reina Letizia en Córdoba: "La quiero mucho a usted, a su marido y a sus hijas. El resto, a tomar por culo" https://t.co/CB0vvGrZ2q pic.twitter.com/OZdUVGsRKy — Europa Press (@europapress) April 13, 2023

Una vez que la mujer de Felipe VI ha llegado a la altura de su abnegada seguidora, ésta le ha espetado un comentario que ha dejado a todos los allí presentes sin habla: "¡Doña Letizia! La quiero mucho a usted, a su marido y sus a hijas. El resto, ¡a tomar por culo!".

Ante este sorpresivo exabrupto, la Reina, en señal de agradecimiento y ligeramente incómoda y turbada, ha terminado exclamando un "¡vaya!", mientras que la señora seguía insistiendo en que quería "a los cuatro" porque "sois estupendos". Un comentario que, finalmente, ha provocado cierta gracia a los allí presentes mientras Letizia se ha despedido de la fan entre medidas de seguridad.

Su otro momento incómodo

Momento en el que el embajador iraní no estrecha la mano de la Reina Letizia.

Esta no es la primera vez que la reina Letizia se ve expuesta a un tenso momento en el desarrollo de sus obligaciones como monarca. El pasado mes de enero, en el Palacio Real de Madrid, Letizia vivió un desplante por parte de Hassan Ghashghavi (65), el embajador de la República Islámica de Irán.

A las 12 horas en punto de la mañana, comenzaba el besamanos por el que pasaban los invitados de Sus Majestades para saludar a los anfitriones. Uno de los primeros en acceder a la estancia donde se encontraban Felipe VI y Letizia fue el diplomático iraní que reside como embajador en España desde 2019.

Tras ser presentado, Ghashghavi entra, camina con paso firme hacia los soberanos, estrecha la mano del rey Felipe VI y, en el instante en que le toca saludar a la Reina, se lleva la mano al pecho, pero pasa de largo. Letizia, consciente de la situación mantiene la mirada hasta que el embajador abandona la sala, cuando ella gira la cabeza para dar la bienvenida a la siguiente persona: la embajadora de la República de Croacia.

