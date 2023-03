Letizia emula un 'look' de Chanel con una chaqueta nueva, blanca y con botones dorados de Massimo Dutti

Desde hace un par de ediciones, los Premios Princesa de Girona decidieron hacer una ruta por España para que todo el mundo conociera la Fundación presidida por la hija mayor de los Reyes, Leonor de Borbón (17 años). A pesar de que llevan su nombre y ella es la figura más importante, los estudios impiden a la heredera presidir los actos que se hacen durante todo el año antes de los galardones, que se celebran en noviembre.

Así que en su nombre acude su madre, la reina Letizia (50), que ha viajado este martes, 14 de marzo, por la mañana, a Valladolid, para presidir la segunda etapa del Tour del Talento y anunciar el ganador del premio en la categoría de empresa.

A la hora de elegir un look u otro para un acto hay que tener en cuenta la hora de este, el lugar y qué tipo de actividad hoy. Pensando en todo esto, podemos decir que la Reina ha acertado cien por cien para su cita en Valladolid de esta mañana.

La reina Letizia con chaqueta nueva de Massimo Dutti. Gtres

Hemos comenzado la semana con un estreno y eso siempre es una buena noticia. Letizia ha lucido una chaqueta larga, estilo levita, firmada por Massimo Dutti. El detalle lo ponen los botones dorados XXL. Está realizada en algodón y poliéster, imitando el tejido tweed que Chanel puso de moda hace algunos años y que se quedó para siempre en el top de la elegancia.

De cuello redondo, está a la venta en la web de la marca de Inditex por menos de 150 euros y es la típica prenda que te soluciona más de una cita, de esas en las que no tienes muy claro qué ponerte y en la que gracias a ella, saldrás triunfante.

Letizia con zapatos de tacón estilo azafata. Gtres

Pero la chaqueta de Massimo Dutti no hubiera triunfado si no hubiera estado tan bien acompañada como ha estado. Ella era la protagonista, así que la combinación tenía que reflejarlo, por eso combinarla con unos pantalones pitillo tobilleros negros, firmados por Hugo Boss, es la mejor opción. Lo mismo ocurre con los zapatos que ha elegido. En negro, con tacón estilo azafata, lo que lo hacen mucho más cómodos, son en piel y con un gran escote.

La chaqueta emula a una de Chanel y cuesta 149 euros. Gtres

En cuanto a las joyas, seguimos eligiendo el estilo minimalista que últimamente no se quita. Ha elegido los pendientes en aro que imitan la forma de la madera del bambú y que comparte con su hija mayor. A pesar de llevar el cabello suelto, que por cierto lo tiene muy largo, se veían gracias a que se ha metido el pelo detrás de las orejas. Tampoco faltaba en el look el anillo de Coreterno, al que sinceramente le estamos cogiendo un poco de manía, ya que lo lleva pegue o no.

