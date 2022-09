El rey Carlos III nombra oficialmente a Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton nuevos príncipes de Gales

El nuevo rey de Inglaterra, Carlos III (73 años), tras el fallecimiento de su madre, Isabel II, ha pronunciado este viernes, 9 de septiembre de 2022, su primer discurso a la nación como monarca. El deceso de la reina Isabel II lleva consigo una reestructuración importante en la Casa Real Británica. Se abre una nueva era que comienza con flamantes nombramientos.

El título de Príncipe de Gales, que durante siete décadas ha acompañado al hasta ahora príncipe Carlos, y le fue otorgado durante su relación con Diana de Gales, no se hereda de forma automática, sino que tiene que ser el Rey quien lo otorgue. Así lo ha hecho este viernes Carlos III: ha nombrado a su hijo Guillermo de Inglaterra (40), y su mujer, Kate Middleton (40), nuevos Príncipes de Gales.

"Como mi heredero, Guillermo ahora asume los títulos escoceses que tanto han significado para mí. Me sucede como duque de Cornualles y asume las responsabilidades del ducado de Cornualles que he asumido durante más de cinco décadas. Hoy me enorgullece nombrarlo Príncipe de Gales, Tywysog Cymru, el país cuyo título he tenido el gran privilegio de llevar durante gran parte de mi vida y de mi deber", ha manifestado el monarca.

El hoy rey Carlos III junto a su hijo Guillermo y la mujer de éste, Kate, en un acto público en Sandringham, en 2018. Gtres

En su televisado y multitudinario discurso, Carlos III le ha dedicado unas emotivas palabras a Kate Middleton, la cual abandonaba hace unas horas el Castillo de Windsor completamente devastada: "Con Kate a su lado, nuestro nuevo Príncipe y Princesa de Gales continuarán inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, ayudando a trasladar lo marginal al centro de atención, donde se puede brindar ayuda vital".

"Mamá, gracias"

El rey Carlos III ha centrado su discurso de este viernes en un emocionado tributo a su madre, la fallecida Isabel II: "Mamá, mientras inicias tu largo viaje para unirte con mi querido papá, quiero decirte gracias por tu amor a nuestra familia y a la familia de naciones".

Carlos III en su primera imagen como Rey, este viernes 9 de septiembre de 2022. Gtres

"Hoy les hablo con sentimientos de profundo dolor. A lo largo de su vida, Su Majestad la Reina, mi amada madre, fue una inspiración y un ejemplo para mí y para toda mi familia, y tenemos con ella la deuda más sentida que una familia puede tener con su madre; por su amor, cariño, guía, comprensión y ejemplo. La reina Isabel disfrutó de una vida bien vivida, con el destino cumplido. Esa promesa de servicio de por vida que hizo ella la renuevo ante todos ustedes hoy", ha comenzado el discurso.

Para añadir: "Además del dolor personal que siente toda mi familia, también compartimos con muchos de ustedes en el Reino Unido, en todos los países donde la Reina fue Jefa de Estado, en la Commonwealth y en todo el mundo, un profundo sentimiento de gratitud por los más de 70 años en que mi madre, como Reina, sirvió a los pueblos de tantas naciones. (...) Y a mi querida mamá, ahora que comienzas tu último gran viaje para unirte a mi querido y difunto papá, solo quiero decir esto: gracias. Gracias por tu amor y devoción a nuestra familia y a la familia de naciones a las que han servido tan diligentemente todos estos años. Que los 'vuelos de los ángeles te canten para tu descanso'".

Isabel II de Inglaterra falleció este jueves 8 de septiembre a los 96 años de edad. Lo hizo "plácidamente" en su hogar de Balmoral, lugar al que se desplazaron sus familiares más directos nada más conocer la preocupación de los médicos. Todos se movilizaron para estar a su lado lo antes posible. Su primogénito, Carlos -actual rey Carlos III- fue el primero en llegar, y después aterrizaron el príncipe Guillermo, Andrés de York (62), Eduardo de Wessex (58) y su esposa, Sofía (57).

