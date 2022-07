9 de 9

Siempre los ha apoyado y ha reivindicado públicamente sus derechos, así que no es casualidad que en 2021 la revista sueca QX la nombrara Personalidad Heterosexual del año premiando su labor. Ella lo recogió de manera virtual en palacio, vestida de H&M y refrendando las palabras que había pronunciado en la inaguración del Orgullo Gay de Estocolmo: "El Orgullo no es un festival de verano cualquiera. Es un festival, pero también una manifestación por los derechos humanos. Es seriedad y alegría al mismo tiempo. No debemos quedarnos callados. Tenemos que hablar por aquellos que se atreven, no se les permite o no pueden".