La exprincesa de Qatar: "Mi exmarido tocó a mi hija de manera inapropiada. Me sentí culpable"

La muerte repentina de la exprincesa de Qatar, Kasia Gallanio, ha dejado un gran vacío en su entorno y quienes en alguna ocasión fueron testigos de su historia. Es el caso de Clara Chizoba Kronborg, la presentadora a la que la estadounidense le abrió su corazón para hablar públicamente de las situaciones más difíciles de su vida.

Fue hace apenas un mes cuando Kasia Gallanio contó su testimonio en Womens World Show, el programa de entrevistas de Clara Chizoba, dedicado a las mujeres. "Estamos desconsolados. Nuestras oraciones están con su familia, especialmente con sus amadas hijas", escribió la presentadora este lunes, 30 de mayo, tras enterarse de la noticia.

Durante la conversación, Kasia habló sobre su expareja, Abdelaziz bin Khalifa Al Thani (73), y contó algunos detalles de la batalla legal y judicial que libraron en los últimos años por la custodia de sus tres hijas en común: Sheikha Malak, Sheika Yasmin y Sheikha Reem.

"Mis dos hijas gemelas querían vivir conmigo y él, como castigo, cortó contacto con ellas. A la pequeña no se le permite hablar conmigo y eso me entristece mucho. Ella recibe muchas cosas materiales de su padre, pero todo es un chantaje. Es muy triste porque extraño a mi hija", expresó Kasia Gallanio durante la entrevista.

Conmovida y con un visible gesto de dolor, la exprincesa también hizo referencia a la agresión sexual que vivió una de sus hijas por parte de su expareja. La niña tendría entre 9 y 15 años cuando acontecieron los hechos. "Mi hija dijo en la corte que su padre la tocó de manera inapropiada. Ella no lo había compartido conmigo, lo compartió en la corte, así que solo me sentí culpable por no estar allí y protegerla", contó Kasia Gallanio.

Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, quien goza de inmunidad diplomática, ha negado a través de su abogado cualquier relación incestuosa con una de sus hijas, después de que esta denunciara tocamientos "en el pecho y las nalgas" cuando su madre abandonó el domicilio familiar. La exprincesa, sin embargo, siempre creyó en su palabra. "Le creo a mi hija. Es una historia horrible, algo que me golpeó muy fuerte", lamentó Kasia en su última entrevista.

La relación de Abdelaziz con sus hijas mayores fue tensa en el último tiempo. De hecho, él se habría negado a que vivieran juntos en su palacio de 5.000 metros cuadrados, en la avenida Montaigne de París, donde reside. El padre no les dirige la palabra y solo les cubre los gastos de "hoteles modestos y alojamientos de corta duración", según sostiene ABC en el Este. En su última entrevista, Kasia Gallanio también recordó esta situación y dejó claro que a ella no le interasaba el dinero de su expareja. Comentó que las hijas eran de ambos y que él debía responder por su manutención. "Le gusta controlarme a través de las niñas, pero eso solo las lastima a ellas", dijo.

Para Kasia, sin duda, sus hijas eran lo más importante. Solo les pedía que se mantuvieran "humildes", a pesar de cualquier título. A su expareja, en cambio, le pedía "compasión" y que se pusiera en el lugar de los demás. En cuanto a lo valioso y relevante de la vida, la exprincesa comentó: "Lo importante para mí es la libertad, poder caminar, poder salir, poder hacer las cosas que quiero, en lugar de estar aislada".

Un mes después de aquella dura entrevista, Kasia Gallanio, de 46 años, perdió la vida. La exprincesa fue hallada muerta este pasado domingo, 29 de mayo de 2022, en su domicilio de Marbella. Según las primeras investigaciones, la royal podría haber muerto por sobredosis de drogas.

Está previsto que este martes se practique la autopsia del cuerpo. Gallanio era la expareja del tío del emir de Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani (41), como recuerda el medio Le Parisien, que adelantó la información.

Según han informado fuentes próximas a la investigación, agentes de la Policía Nacional accedieron a la vivienda sobre las 8 de la mañana del domingo 29 de mayo tras ser alertados por su hija de que no respondía a sus llamadas.

