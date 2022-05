Carlota Casiraghi conquista la alfombra roja de Cannes con un elegante vestido de Chanel y escote 'halter'

Carlota Casiraghi (35 años) siempre es ejemplo de estilo y elegancia. La hija de Carolina de Mónaco (65) lo ha vuelto a demostrar en la alfombra roja del festival de cine de Cannes.

Este pasado viernes 20 de mayo de 2022, Casiraghi, acompañada por su marido, Dimitri Rassam (40), ha acudido a la presentación de Frère et soeur, la película que dirige Arnaud Desplechin y protagonizan Marion Cotillard (46) y Melvil Poupaud (49).

A su llegada, y de forma totalmente inevitable, la royal monegasca se ha convertido en el centro de todas las miradas y en el objetivo único de los fotógrafos allí congregados.

Carlota Casiraghi posando ante los medios de comunicación en Cannes. Gtres

Para tan importante ocasión, Carlota ha lucido un vestido largo, con pequeña cola y de color azul medianoche. Como no podía ser de otro modo, la pieza lleva el sello inequívoco de Chanel.

No en vano, Casiraghi es imagen de la firma y, desde hace un año, presentadora de los encuentros literarios en línea organizados por Chanel. El vestido no lleva mangas, es ceñido y de cuello halter, escotado a la espalda. Además, este Chanel tiene la falda ligeramente en 'A', tendencia que le favorece especialmente a la hija de Carolina de Mónaco.

El vestido del Chanel, en satén negro, que ha lucido Carlota Casiraghi. Gtres

Echando la vista atrás, hay a quien le ha recordado este vestido de Carlota al que lució su madre en el mismo festival de cine, pero en 1989. En aquella ocasión, Carolina de Mónaco acudió en compañía de su marido, Stefano Casiraghi, en la que, según la hemeroteca, es la única ocasión en que el matrimonio asistió a un festival.

Volviendo al presente, la mujer de Dimitri Rassam se ha decantado por la sencillez, demostrando una vez más que menos es más. Uno de los detalles del vestido -en satén negro- que más ha llamado la atención, y enamorado a propios y extraños, es que el diseño se cruza con finas tiras unidas por un pequeño aplique joya con una perla.

Más allá del vestido, Carlota ha completado su estilismo con un recogido bajo en un moño, al más puro estilo bailarina. En cuanto a complementos, Casiraghi se ha inclinado por unos pendientes, un brazalete de diamantes y cartera acolchada del mismo tono que el vestido.

El 'outfit' de Carlota Casiraghi para el festival de Cannes. Gtres

Fiel sucesora de su madre

A principios de este mes de mayo, Carolina de Mónaco destacó especialmente por su estilismo en una entrega anual de premios de un concurso canino. La princesa apostó por un llamativo caftán bordado, que podría haber lucido perfectamente Rania de Jordania (51).

Así las cosas, la madre de Carlota Casiraghi explora su lado más fashion convirtiéndolo en la pieza estrella de un estilismo elegante y de última tendencia. La manera de llevar esa túnica en color camel con bordados en azul resulta inspiradora: sólo la abrocha en la mitad superior y luego la deja abierta para que se vean sus pantalones de corte sastre y sus zuecos de tacón marrones.

El resultado, un lookazo perfecto que ha sido muy alabado en redes sociales por las admiradoras de Carolina, que a sus 65 años es uno de los referentes de estilo de las casas reales europeas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @miss_nostalgiamc

La elección de este caftán la une indirectamente con el dress code de Rania, pero hay todavía una conexión más curiosa entre la reina hachemita y Mónaco. Recientemente, la esposa de Abdalá (60) lucía una preciosa túnica de terciopelo burdeos diseñada por la nuera de Carolina, Tatiana Santodomingo (38). La mujer de Andrea Casiraghi (37), tiene su propia firma de moda, Muzungu Sisters, con una de sus mejores amigas, y muchos de los diseños son de estilo étnico y hippy.

Este nuevo look de la mayor de los Grimaldi viene a romper la tendencia Chanel que casi siempre impera en su armario. La firma francesa lleva décadas siendo su preferida, no en vano Carolina era íntima amiga del desaparecido Karl Lagerfeld, el káiser de la moda. Es su mejor embajadora y no se pierde un evento.

[Más información: Carlota Casiraghi inaugura a caballo el desfile de Alta Costura de Chanel: las espectaculares imágenes]

Sigue los temas que te interesan