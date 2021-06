Sin condecoraciones y un Gran Salón reformado: los detalles de la cena de Estado pos-Covid de los Reyes

Este martes, al filo de las ocho y media de la tarde, ha dado comienzo la primera cena de Estado pos-Covid en el Palacio Real de Madrid. Acontecimiento que no tenía lugar desde febrero de 2019. Unas elecciones y la posterior pandemia trastocaron la agenda real hasta el día de hoy en lo que a estas cenas de Honor se refiere. Este martes, el palacio vuelve a engalanarse y a encontrar algo de normalidad. Los reyes de España, Felipe VI (53 años) y Letizia (48), han presidido una cena en honor del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-In (68 años) y su esposa, Kim Jung-sook (66).

El presidente se encuentra en una visita de Estado de tres días en España, en la que, entre otros compromisos, viajará a Barcelona para mantener un encuentro con empresarios. Se ha tratado del primer viaje de máximo nivel que un mandatario extranjero hace a España desde febrero de 2019, cuando estuvo en Madrid el entonces presidente de Perú, Martín Vizcarra (58). Cabe recordar en este punto que esta visita del presidente coreano estaba programada para el pasado año con motivo del 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Corea del Sur, y como devolución a la que los reyes hicieron a Seúl en octubre de 2019.

Los Reyes llegando al salón donde han recibido a los invitados. Gtres

Pero la pandemia lo impidió. El aforo de esta cena de Honor se ha reducido al 50 por ciento y solo han asistido 60 personas. Tampoco ha habido condecoraciones ni la Reina ha lucido tiara, al no tratarse de una cena de Gala. Así lo han acordado las dos delegaciones, la española y la coreana, debido al coronavirus. Desde este pasado lunes se han supervisado todos los preparativos en el Palacio Real para que todo estuviera perfecto cuando llegasen los invitados. Se ha conocido previamente a la cena que no se ha hecho uso de la mesa en el Gran Salón -es el más amplio de Europa Occidental y uno de los más grandes del mundo-, sino que tanto los anfitriones como los invitados se han dividido en mesas redondas. De este modo, se ha garantizado la distancia de seguridad y cumplir con la normativa de la Covid-19 de no más de seis comensales en interior por mesa. Este comedor destaca por su longitud, 400 metros, ya que es la unión de los tres centrales de la fachada de Poniente, y fue inaugurado el 29 de noviembre de 1879 por los reyes Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo.

Han sido varias las cosas que han cambiado en estas veladas desde la llegada de los reyes Felipe y Letizia al trono. Nada más ser proclamados se decidió incorporar la música a este tipo de cenas. Cuando Felipe VI y el presidente de Corea terminen con sus respectivas palabras y brindis y se comience a servir la cena, la banda sinfónica de la Guardia Real, dirigida por el Coronel Enrique Blanco Cebolla, comenzará a tocar lo que esté en el programa esa noche.

Mientras se cena, la banda toca en una habitación próxima, lo que hace que sea un bello hilo musical en directo, pero sin molestar en las conversaciones. Lo cierto es que los Reyes ya conocían al presidente y su esposa, ya que viajaron hasta Seúl en octubre de 2019 para realizar una corta pero intensa visita de Estado. Letizia compartió entonces agenda con la Primera Dama, a la que en su país llaman Jolly Lady, la dama alegre y con la que nuestra Reina comentó haber hecho buenas migas.

Caluroso recibimiento

Esta cena de Estado, para la que el Palacio Real se ha vuelto en engalanar después de tanto tiempo de pandemia, se ha producido después de que los Reyes dieran la bienvenida oficial a Moon y a su esposa, Kim Jung-sook, en la Plaza de la Armería del palacio en la tarde de este martes, en el tradicional acto con honores al que ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ante la fachada principal del palacio, Felipe y Letizia han esperado a que el mandatario coreano y la primera dama bajaran del coche oficial para saludarles con la mano en el corazón.

Los reyes de España junto al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y su esposa Kim Jung-sook a su llegada a España este martes. Gtres

Tras intercambiar unas primeras palabras y posar ante los medios gráficos, los cuatro con mascarillas, se han situado en el palco de honor para escuchar los himnos nacionales. Felipe VI y Moon han pasado revista a la compañía de honores de la Guardia Real y, posteriormente, han saludado a las autoridades de ambos países. El desfile de las unidades de la Guardia Real ha puesto fin a la solemne ceremonia de bienvenida para visitas de máximo rango, que se inauguró en febrero de 2017.

Para este caluroso recibimiento, la reina Letizia ha confiado en un vestido de Felipe Varela. Se trata de un modelo que estrenó para la Fiesta Nacional del 12 de octubre de 2018. De encaje de Chantilly con falda vaporosa plisada y unos delicados bordados florales, Letizia se ha inclinado por los tonos claros, al igual que Kim Jung-sook, que ha lucido esta tarde de martes un traje dos piezas en blanco y azul bebé.

Durante su estancia en Madrid, el mandatario coreano mantendrá un encuentro con Sánchez, visitará el Senado y el Ayuntamiento de Madrid y participará en un foro económico. El miércoles, se desplazará a Barcelona junto a Felipe VI para asistir a la cena inaugural de la reunión anual del Cerclé d'Economía. La visita se completará el jueves en la capital catalana con un foro sobre turismo también con empresarios, aunque ya sin la presencia del rey.

[Más información: Letizia y las cenas de gala en palacio: del arañazo en la espalda por un corsé a las críticas por no beber alcohol]