Letizia, todo al rosa: la apuesta de la Reina para su último acto feminista

La política de repetición de la Reina no nos molesta. Es decir, entendemos perfectamente porqué lo hace, no estamos en un momento en el que la imagen de estrenar y estrenar, de gastar y gastar, sea la más apropiada en un país en el que los ánimos están como están, y aunque nos quite un poco la ilusión, somos conscientes de que es así. Pero es que hay repeticiones y repeticiones. No es lo mismo repetir un vestido aburrido como el de este jueves 10 de junio de Granada a volver a llevar, aunque sea por cuarta vez, el diseño de Michael Kors con el que triunfo en Estados Unidos delante de la mismísima Melania Trump (51) de este viernes. ¡Vaya diferencia!

Letizia (48) ha presidido en Madrid las jornadas sobre mujeres del banco Santander. Desde luego, la Reina se ha ganado el descanso del finde, porque lleva una semana intensa de actos y apariciones. La esposa de Felipe VI (53) ha repetido sí, pero merece la pena que se ponga este modelo una y otra vez, porque le queda como un guante.

Letiizia con vestido de Michael Kors. Gtres

Se trata de un diseño del americano Michael Kors que triunfó cuando lo estrenó que sigue haciéndolo, tres años después. Es un vestido en color rosa fresa, sin mangas, con botones dorados estilo navy en la cintura y por supuesto, con un cinturón marcado bien. Cuando la Reina lo adquirió, allá por el 2018, costaba ya la friolera de 1.557 euros, pero estamos seguras de que lo ha amortizado. Este traje se hizo famoso porque Letizia lo eligió para su estreno en Estados Unidos junto a Melania Trump en junio de 2018. No sabemos que si fue fruto de la casualidad (cosa que dudamos) pero resultó que la ex Primera Dama estadounidense lo tiene exactamente igual en color azul. Aunque la señora Trump nunca repite modelo, a ella la pandemia (que su marido además negaba) no existe.

Salones rosas de ante de Magrit. Gtres

Letizia volvió a lucirlo en una audiencia con Ona Carbonell (31) en Zarzuela, de la que surgió una buena amistad y luego en una reunión de trabajo con los directores del Instituto Cervantes en julio de 2019.

Como en las anteriores ocasiones, la esposa de Felipe VI lo ha combinado con unos salones rosas de ante y una cartera a juego de la firma española Magrit. Si queréis os contamos las joyas que ha llevado, pero vamos, van a ser las mismas que en los últimos meses: los pendientes de botones de diamantes y oro blanco y el anillo de Karen Hallam.

Cartea rosa a juego con los zapatos, también de Magrit. Gtres

[Más información: La intensa agenda de la reina Letizia: tres actos y un doblete en una de sus semanas más ajetreadas]