Eva Sannum, exnovia de Felipe VI: "Estoy contenta de no haber sido reina"

Eva Sannum (45 años), la exmodelo noruega que fue novia del actual rey Felipe VI (53), ha roto su silencio 20 años después. Fuera de los focos, con una vida relajada, habla sin tapujos sobre su relación con el monarca. "Estoy muy contenta de no haberme convertido en reina".

Durante la entrevista ha querido destacar que su intención no es la de lucrarse contando cómo fueron aquellos cinco años de noviazgo con un entonces joven Príncipe de Asturias.

"Llevo muchos años intentando no dar la impresión de que uso esta vieja historia, este noviazgo que tuve con el actual Rey de España. Puede parecer un poco arrogante, pero no quiero que nadie piense que 'hablo' de mi pasado con la prensa y el príncipe, o que doy una entrevista porque echo de menos ser el centro de atención".

Sus primeros pasos en la relación no se dieron gracias a Haakon de Noruega (47), como se insinuó en algún momento. Todo empezó en Madrid, en 1996, "completamente por casualidad".

Sannum compartía piso en la capital de España y cada mañana echaba un vistazo a la calle antes de salir por si había algún paparazzi. "Decidí desde el principio no mirar nunca a las cámaras, no quería que nadie pensara que agradecía que me fotografiaran. Durante un tiempo, me planteé la opción de usar la misma ropa todos los días".

Aquellos episodios, con los flashes persiguiéndola, fueron los más duros: "Todos los días pasaba lo mismo. Cuando iba a la escuela, ellos corrían detrás de mí. Especialmente los periódicos españoles siempre encontraban algo sobre lo que escribir, podía ser sobre cómo era mi esmalte de uñas. O que estaba recién duchada con el pelo mojado".

En un largo reportaje publicado en el periódico noruego Aftenposten, la exmodelo, ahora reconvertida en profesional de la comunicación, explica que su actual marido (que se llama Torgeir) "está impresionantemente relajado con esa historia, lo cual es muy bueno".

¿No quería Sannum la vida de Palacio? "La gente probablemente piensa que sería una vida con yates y champán. Pero no se dan cuenta de que es algo muy agotador. Es una vida llena de limitaciones", cuenta a la revista noruega.

Sannum ha decidido hablar ahora, a pesar de haber recibido numerosas ofertas en el pasado (le llegaron a ofrecer 30.000 euros en 2001): "La motivación para que comparta algunos detalles de mi experiencia con la familia real y la prensa es porque constituye la base de mi compromiso con la ética de la prensa y los medios".

