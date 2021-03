La prensa británica busca al miembro racista de la familia real

La prensa británica busca identificar al miembro de la familia real que manifestó inquietud sobre el color de la piel del hijo de los duques de Sussex, Archie (1 año), antes de que el pequeño naciera, en 2019, y tras descartar a la reina Isabel II (94) y su marido, el duque de Edimburgo (99).

La crisis en la monarquía se profundiza después de la demoledora entrevista que los duques de Sussex, Harry (36) y Meghan (39), concedieron a la presentadora Oprah Winfrey (67), emitida el domingo en Estados Unidos y el lunes por la noche en el Reino Unido, en la que la duquesa admitió sus pensamientos suicidas y acusó a un miembro de la familia real de racismo.

La entrevista de los duques de Sussex acapara las portadas de la prensa británica.

"Meghan y Harry: a la caza para identificar al miembro de la familia real que hizo un comentario racista sobre Archie", "Exigimos saber quién es el racista" o "¿Quién en la familia real cuestionó el color de la piel de su futuro hijo"... Estos son algunos de los titulares que los periódicos británicos dedican a la crisis.

El Partido Laborista, primero de la oposición, ha pedido investigar las acusaciones de presunto racismo en la monarquía, después de que la duquesa, que es mestiza, hiciera estas declaraciones.

El diario The Times revela este martes que la reina Isabel II se negó el lunes a firmar un comunicado que los funcionarios del palacio de Buckingham habían preparado y pidió más tiempo para evaluar el escándalo antes de responder al contenido de la entrevista.

Los duques de Sussex junto a su hijo, Archie.

Al parecer, Isabel II, el príncipe Carlos (71) y el príncipe Guillermo (38) mantuvieron el lunes una reunión de "crisis" para evaluar la posible respuesta, según los medios. En la entrevista, la duquesa de Sussex dijo que, tras su boda en 2018, se sintió "atrapada" en la monarquía, al tener restringidos los movimientos o lo que podía decir, hasta el punto de que llegó a tener pensamientos suicidas.

Los duques, que serán padres de una niña este verano, también dijeron que algunos miembros de la familia real no querían que su hijo fuera príncipe y que el príncipe de Gales dejó de responder a las llamadas de su hijo Enrique.

La opinión de Thomas Markle

Thomas Markle. Gtres

Thomas Markle (76), padre de la duquesa de Sussex, admitió este martes sentirse "decepcionado" tras ver la entrevista que su hija concedió a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey y negó que la familia real sea racista.

La duquesa de Sussex no mantiene contacto con su padre después de que éste hablase con la prensa sensacionalista antes de la boda de la pareja, celebrada en el castillo de Windsor en 2018. "Tengo un gran respeto por los royals y no creo para nada que la familia real sea racista. No creo que los británicos sean racistas", insistió Thomas Markle en declaraciones a la cadena ITV.

El padre expresó su decepción por todo el escándalo y agregó que "he pedido disculpas por todo lo que pasó al menos cien veces". "Si no sé nada de ellos en 30 días, entonces haré otro relato a la prensa. Cuando se decidan a hablar conmigo, dejaré de hablar con la prensa", añadió el padre. "No obstante, quiero mucho a mi hija. De haber sabido que tenía problemas psicológicos, la hubiera apoyado", añadió Thomas Markle.

