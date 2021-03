El príncipe Harry confirma la distancia con su hermano y confiesa que siente lástima por él y su padre

Este domingo se ha emito la esperada entrevista que Meghan Markle y (39 años) el príncipe Harry (36) concedieron a Oprah Winfrey (67). Una conversación que costó a la cadena CBS alrededor de seis millones de euros y en la que los duques de Sussex relataron su difícil experiencia como miembros activos de la casa real británica. Si bien la protagonista de Suits fue la gran protagonista de este encuentro, el nieto de Isabel II (94) también dejó sin palabras a la audiencia con sus desgarradores testimonios sobre la familia real.

Harry desveló que durante su estancia en Canadá, él y Meghan Markle mantuvieron el contacto con su abuela y su padre, el príncipe Carlos (72), vía telefónica y por correo electrónico. Sin embargo, el heredero al trono dejó de atender las llamadas de su hijo, quien ahor siente que no le brindó todo el apoyo que él necesitaba.

"Tuve tres conversaciones con mi abuela y dos con mi padre antes de que dejara de atender mis llamadas. Y luego me dijo, ¿puedes poner todo esto por escrito?", explicó a Oprah Winfrey, quien inmediatamente le preguntó: "¿Por qué crees que tu padre te dejó de coger el teléfono?". Con total sinceridad, el hijo menor de Lady Di respondió: "Porque me tomé el asunto de forma personal. Sentía que tenía que hacer esto por mi familia. No fue una sorpresa para nadie. Es realmente triste que llegara a ese punto, pero tenía que hacer algo por mi propia salud mental, la de mi esposa y la de Archie también".

Aunque ahora la situación es distinta y Carlos ha vuelto a atender las llamadas de Harry, este no ha podido evitar sentir lástima por su progenitor y su hermano. "Siento una gran compasión por ellos", confesó el duque de Sussex después de que asegurara sentirse atrapado dentro de la familia real. En su opinión, tanto el heredero al trono como el príncipe Guillermo, también experimentan este sentimiento, pero "no pueden irse".