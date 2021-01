Letizia recurre a dos de sus clásicos para su último acto: chaqueta de cuadros y bailarinas de Hugo Boss

Es para ella una cita obligada. Letizia (48 años) nunca falla cuando la Federación Española de Enfermedades Raras la llama. Queda un mes para el día mundial de esta causa y ella ha acudido a la sede para preparar ese 28 de febrero. No se puede decir que sea la causa en la que más implicada está, porque lo cierto es que lo está en todas, pero si se puede comentar que puede que para ella sea la más especial.

Siguiendo la línea que se autoimpuso en el 2020 por culpa de la pandemia y que hemos seguido en el 2021, ya que parece que seguimos igual con el tema del coronavirus, Letizia ha vestido sobria y repitiendo. De nuevo, ha sido el negro el color elegido por la esposa de Felipe VI (52) para la reunión de esta mañana. Un look de mujer trabajadora que tanto le gusta lucir para dejar atrás a los que dudan de la labor que hace.

Letizia ha apostado por un 'look' sobrio y 'total black'. Gtres

Todos los ojos en el outfit de la Reina se centran en su chaqueta. Se trata de una blazer negra con cuadros blancos, llamada Aianisa y firmada por la alemana Hugo Boss. Se trata de una prenda que estrenó el año pasado mientras estábamos confinados y que ha mezclado con un jersey de punto negro y unos pantalones de vestir básicos. Sin duda, lo mejor del look son la bailarinas, de la misma marca germana, que llevan un sencillo lacito.

Hemos echado de menos un bolso o como suele llevar a las reuniones, su maletín de trabajo. Debe ser que hoy no le hacía falta. Bueno, el bolso lo usa para llevar el pintalabios, no creo que ella necesite llevar encima el DNI ni dinero, pero le gusta a ella la idea de la cartera en la mano para completar el look de trabajadora. Esta vez, ha decidido llevar el ordenador y los papeles en la mano.

Las miradas se han centrado en su blazer negra con cuadros blancos de Hugo Boss. Gtres

Parece que Letizia ha decidido dejarse el pelo largo y en su tono. Hacía mucho que no le veíamos con una melena tan larga. A nosotras nos gusta un poco más corta, pero es cierto que para los recogidos que se hace cuando hay algún acto de gala (ojalá podamos verlos de nuevo pronto) pues le viene bien tenerlo de esa longitud.

Podemos comentar las joyas que ha llevado esta mañana, pero estamos seguras de que ya sabéis que ha lucido sus pendientes con forma de doble daga de Gold & Roses y el anillo de Karem Hallam. ¿A qué ya lo sabíais?

En cuanto a las joyas, la Reina ha apostado por sus pendientes con forma de doble daga de Gold & Roses y el anillo de Karem Hallam. Gtres

Mañana tenemos el acto del Cuerpo Diplomático, que siempre tiene algo más de glamour, veremos si nos sorprende un poco ya que hoy, es más de lo mismo.

