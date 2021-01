Letizia elige las botas más rompedoras de su vestidor para su regreso al trabajo en solitario

Comenzamos el año como lo terminamos, de negro. Parece que la reina Letizia (48 años) va a seguir con la misma filosofía en este 2021. Si en su primera aparición, con motivo de la Pascua Militar, ya nos dejó bastante preocupados, estilísticamente hablando, en su segundo acto de este gélido mes de enero, la cosa no parece haber mejorado.

La esposa de Felipe VI (52) ha presidido una reunión de trabajo con el Consejo de la Fundación Telefónica, aunque si alguien me dice que iba a un funeral, también nos lo creemos. Es verdad que el negro siempre es elegante y hace mejor figura, pero ella no necesita ninguna de las dos cosas. No le estamos pidiendo que estrene, sobre eso ya hemos entendido las razones por las que no lo va a hacer, pero necesitamos un poco de alegría también y ella parece no estar dispuesta a dárnosla.

A su llegada a Telefónica la Reina llevaba la capa negra de Hugo Boss.

A su llegada a Telefónica la Reina llevaba la capa negra de Hugo Boss. En Madrid hace mucho frío y necesitaba cubrirse con algo. Cuando se la ha quitado, en su outfit predominaba más color de luto.

Letizia ha lucido un vestido lápiz de punto súper estilizado, que cuelga desde hace ya casi un año en su armario y que no había vuelto a ponerse desde el día que lo estrenó. Es de la marca sueca Cos y lo lució por primera vez en febrero del año pasado, durante la entrega de los Premios Nacionales de Investigación.

Letizia ha optado por un vestido lápiz de punto súper estilizado. Casa Real

Lo ha combinado de la misma manera que en su estreno: con las botas mosqueteras de ante de Steve Madden, un modelo que también tiene en rojo y que hacía mucho que no se las ponía. Como guinda del pastel, el cinturón ancho de Burberry que tanto le gusta para ceñir bien su mini cintura. El resultado ha sido un look sexy, pero más para tarde noche que para una reunión de trabajo. ¿No era más apropiado lucir este jueves uno de los cientos de trajes de chaqueta que tiene?

Letizia ha combinado su 'outfit' con unas botas mosqueteras de ante de Steve Madden. Casa Real

Lo mejor del outfit de hoy han sido los pendientes de aro, que era lo único que daba algo de alegría a la imagen de Letizia de esta mañana. Los tiempos no están para fiesta, eso lo tenemos claro, pero tampoco para hundirnos en la tristeza total.

[Más información: El sobrio estreno de Letizia en una Pascua Militar marcada por la pandemia del coronavirus]