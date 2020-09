Harald de Noruega, ingresado en el hospital por tercera vez en menos de un año

Harald de Noruega (83 años) ha sido hospitalizado. Según ha informado la Casa Real noruega, el Rey ha ingresado a primera hora de la mañana en el Rikshospitalet, el Hospital Nacional de Oslo. Hasta el momento se desconocen las razones. Ni los portavoces de palaco ni el centro de salud han dado detalles.

De acuerdo con los medios locales, la noticia ha tomado por sorpresa, ya que que este jueves por la tarde, el rey Harald mantuvo su agenda con total normalidad. En concreto, asistió al fin de temporada de navegación del yate real, Royal Norwegian Ship, en Oslo. Además, se despidió de toda la tripulación y les agradeció por su trabajo, junto a la reina Sonia (81) y su hijo Haakon (47). Un acto en el que no se mostró afectado por su salud.

El monarca, según han contado los medios, se empezó a encontrar mal cuando ya estaba en su residencia de verano, al este de Oslo, hasta donde llegaron dos ambulancias. Finalmente, estas salieron junto a dos coches para dirigirse al hospital.

Harald y Sonia de Noruega, durante la confirmación de su nieto, a comienzos del mes de septiembre. Gtres

No es la primera vez que Harald de Noruega ingresa en el hospital este año. El pasado mes de enero, el Rey sufrió unos mareos -desencadenados por una alteración del equilibrio- que le obligaron a permanecer bajo observación, pese a no haber registrado gravedad alguna. Unos días antes, el monarca había tenido otro bache de salud. Entonces, pasaba por una infección vírica que le impidió continuar con su agenda. Entre otras cosas, no pudo presidir el Consejo del Reino y lo sustituyó el heredero, el príncipe Haakon.

Ahora, mientras Harald permanece ingresado, todas sus funciones vuelven a ser asumidas por el príncipe Haakon. Como primera actividad, el heredero ha asistido a una audiencia que iba a mantener con el primer ministro del país. No obstante, todavía se desconoce si la reina Sonia continuará con su agenda y acudirá a los actos que tenía programados junto al monarca o por el contrario, los cancelará por el estado de salud de su marido.

