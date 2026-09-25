Muere Tony Canal, el mítico padre Froilán de 'Cuéntame cómo pasó' y la voz de Winnie the Pooh, a los 90 años

Triste noticia la que ha trascendido este viernes. El actor Tony Canal, conocido por interpretar durante 14 años al padre Froilán en la serie Cuéntame cómo pasó y por ser una de las voces habituales del doblaje español, ha fallecido a los 90 años.

El Sindicato de Artistas de Doblaje de Madrid (ADOMA) ha comunicado la noticia a través de las redes sociales, donde ha destacado su trayectoria como “actor multidisciplinar de teatro, cine, televisión y doblaje con más de 60 años de trayectoria”.

El público, como decimos, lo recordará especialmente por su papel como el padre Froilán Cardeñosa, el párroco de San Genaro, el barrio en el que se desarrollaba buena parte de la trama de la ficción de TVE.

Canal participó en un total de 164 episodios de la serie, dando vida al sacerdote que llegó a la parroquia para sustituir a Eugenio (Pere Ponce), quien abandonó los hábitos para casarse con Inés Alcántara (Irene Visedo).

El padre Froilán tuvo que adaptarse a los cambios sociales y a las nuevas generaciones. A lo largo de la serie, el personaje buscó distintas formas de acercar la Iglesia a los jóvenes.

🌹| Hoy decimos adiós a TONY CANAL, actor multidisciplinar de teatro, cine, televisión y doblaje con más de 60 años de trayectoria. Fue durante 20 años la voz del inolvidable 'Winnie the Pooh' en diversas series y películas así como la serpiente Kaa en 'El Libro de la Selva 2' y,… pic.twitter.com/R8ChKbEu8r — ADOMA (@adoma_es) September 25, 2026

Carrera en TV

Nacido en Barcelona en 1936, Tony Canal estudió arte dramático en el Instituto del Teatro de Barcelona y en la Escuela de Arte Dramático de Adrià Gual.

En los 60 se trasladó a Madrid, donde desarrolló una amplia carrera en espectáculos musicales, obras teatrales y televisión.

El actor participó en varias representaciones de Estudio 1 y formó parte del reparto de series como Brigada Central, Géminis, El comisario, Este es mi barrio, Compuesta y sin novio y Teresa de Jesús, en la que interpretó al padre Julián de Ávila.

También trabajó en más de 30 películas, entre ellas La caja 507 y Libertarias, demostrando su versatilidad ante las cámaras y sobre los escenarios.

Tony Canal en 'Cuéntame'. RTVE

Voz del doblaje

Junto a su trabajo como intérprete, Canal destacó por su actividad en el doblaje.

Durante 20 años fue la voz de Winnie the Pooh en distintas series y películas, dando vida a uno de los personajes más queridos de la animación.

También puso voz a la serpiente Kaa en El libro de la selva 2 y, en los últimos años de su carrera, al alcalde Adam West en Padre de familia.

Además, participó en el doblaje de producciones como South Park, Embrujadas y Urgencias.