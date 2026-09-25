Más de 19 millones de visualizaciones en Netflix en una semana: la comedia que domina el streaming

Netflix tiene nueva comedia de moda y está arrasando: '¿Por qué me casé, entonces?' es ahora mismo la película más vista del servicio acumulando más de 19 millones de visualizaciones, y la friolera de 35 millones de horas vistas, en apenas una semana desde su estreno el pasado 9 de septiembre.

Bajo la dirección y papel protagónico de Tyler Perry, el filme ha escalado entre los contenidos de la plataforma pasando por encima, incluso, de la aclamada 'Susurran tu nombre', el thriller con Robert De Niro que sigue en el top de los contenidos más destacados de la gigante roja.

La historia trata sobre un grupo de parejas que se reencuentran para una boda, lo que desata viejos y nuevos conflictos, provocando todo tipo de situaciones entre ellos que conducen a gags y chistes totalmente desvergonzados.

Han superado infidelidades, desamor y la pérdida, pero este nuevo encuentro en pleno nacimiento de una nueva unión pone en juego su futuro y ya nada está claro: una comedia de corte clásico, sencilla, y de apenas dos horas de duración.

La comedia que arrasa en Netflix

De manera muy hábil, Perry recurre a los mecanismos y engranajes típicos del género y se los lleva a su terreno para configurar una producción que, entre risas y sorpresas, consigue atrapar a su público.

Todo, por supuesto, gracias a las maravillosas interpretaciones del elenco, compuesto por nombres como Taraji P. Henson, Richard T. Jones, Jill Scott y Michael Jai White, entre muchos otros.

Netflix suele acertar siempre con los true crime y ficciones de corte detectivesco, centrándose principalmente en asesinos en serie, pero en lo que respecta a la comedia la plataforma tampoco falla y siempre logra presentar la serie o película que roba la atención del patio de butacas.

Por ahora, en tan solo una semana, '¿Por qué me casé, entonces?' luce números espectaculares y sólidos, capaces de hacer frente a todos los estrenos que se incorporan al servicio, y eso significa que tiene un potencial de crecimiento tremendo.

La película de Tyler Perry, a pesar de no haber tenido apenas promoción ni ruido mediático, es un nuevo fenómeno para el servicio y quizá el boca a oreja, con el paso de los días, impulse aún más su sorpresa.

De momento, no obstante, toca disfrutar de la producción y aplaudir que largometrajes no ligados a franquicias o sagas puedan triunfar y llamar la atención de los espectadores actuales.