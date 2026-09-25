Miguel Bernardeau, 29 años: "Me levanto, me lavo la cara y me echo cremas, estoy empezando a cuidar mi piel"

Miguel Bernardeau ha comenzado a incorporar nuevos hábitos a su rutina diaria. El actor, de 29 años, ha explicado que durante buena parte de su vida no prestaba demasiada atención al cuidado de la piel, pero los rodajes y las largas jornadas maquillado le han llevado a cambiar sus costumbres.

En una entrevista para ¡Hola!, el intérprete ha contado cómo es ahora uno de sus primeros gestos del día. "Yo no tenía ningún ritual de belleza. Ahora estoy empezando a cuidar más mi cara por el tema de los rodajes y de todo el maquillaje que llevo, tienes que quitártelo porque no es bueno", reveló.

El maquillaje se ha convertido en una parte habitual de su trabajo como actor. Las horas de rodaje, los focos y los productos que se utilizan para preparar el rostro han hecho que Bernardeau sea más consciente de la importancia de limpiar la piel después de terminar la jornada.

Miguel Bernardeau en 'Caronte' Cedida

Por eso, ha comenzado a seguir una rutina sencilla que no requiere demasiados pasos. "He empezado un ritual que consiste en lavarme la cara y luego me pongo cremas", explicó.

El primer gesto de su rutina tiene lugar por la mañana. "Me levanto, me lavo la cara y me echo cremas, estoy empezando a cuidar mi piel", aseguró el actor. Un hábito que ha incorporado recientemente y que supone un cambio respecto a sus costumbres anteriores.

Aunque se trata de una rutina básica, Bernardeau reconoce que hasta ahora no tenía especial interés por este tipo de cuidados. Su profesión le ha llevado a prestar más atención a su rostro y a establecer una serie de pasos para mantenerlo limpio después de las jornadas en las que permanece maquillado durante horas.

La limpieza es especialmente importante después de utilizar maquillaje, ya que permite retirar los productos acumulados sobre la piel.

Miguel Bernardeau en 'El Hormiguero'. Atresmedia

Después de lavarse la cara, llega el momento de aplicar las cremas que ha incorporado a su rutina. Sin entrar en productos concretos, el actor reconoce que está empezando a familiarizarse con este tipo de cuidados y a dedicar unos minutos cada mañana a su piel.

Los rodajes han hecho que Miguel Bernardeau sea más consciente del cuidado facial y, aunque todavía está empezando, ya tiene claros los dos pasos principales: lavarse la cara y aplicarse crema.

Un sencillo gesto que ha incorporado a sus mañanas para cuidar su piel después de años sin tener un ritual de belleza definido.